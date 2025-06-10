Regl iken denize girilir mi? Adetliyken denize girilir mi?

Adet döneminde denize girilir mi? Regl döngüsü tatil planı ile çakışan kadınlar için bu sorunun yanıtı oldukça önemli. Kimi kadınlar bu durumda adet geciktirici yöntemlere başvursa da bu yöntemlerin hormonal açıdan birtakım sorunlara yol açma ihtimalinin olması, regl döneminde denize girmek için farklı yöntemere başvurulmasını mecbur kılıyor. Regl döneminde denize nasıl girilir? İşte konuyla ilgili merak edilen sorunun yanıtı...Tampon vb. yöntemlerle ile denize girmek de mümkündür. Bunun yanında bakire olan kadınlarda da tampon kullanımı önerilmemektedir. Hürriyet'in haberine göre; Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Sağlığı Bölümü'nden Dr. İbrahim Sözen, adetliyken denize girip girmeme konusunda kararsız kalan kadınları aydınlattı.Tamponla denize girmek mümkünKadınların adet dönemlerinde denize girmesinin sakıncalı olduğuna yönelik inancın tıbbi bir temeli bulunmadığını söyleyen Dr. İbrahim Sözen, "Adetliyken denize girmek mümkündür. Bunun istisnası adetin en yoğun geldiği 1. veya 2. gün olabilir. Bu günlerde denize girmek sakıncalı olabilir. Adetin diğer günlerinde ise, cinsel olarak aktif olmuş kadınlar vajen içine tampon yerleştirmek suretiyle denize girebilirler" dedi.Dr. Sözen, "Tamponun uzun süre vajen içinde kalması vajenin mikrobiyolojik ortamını değiştirmekte ve bazı bakterilerin normalin üstü bir hızla üremelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle tampon kullanan kadınların tamponlarını sık sık, örneğin 4-6 saatlik aralarla değiştirmelerini önermekteyiz" diye konuştu.Dr. Sözen sözlerini şöyle sürdürdü: "Denize girme olanağının arttığı yaz günlerinde ped yerine tampon kullanılabilir. Çünkü tampon vajen içindeki kanamayı emerek, kanamanın mayo dışına geçmesini önler. Sık aralarla değiştirme kuralına özen gösterilirse vajende enfeksiyon riski de ortadan kalkar.Şimdi ifade edeceğimiz yöntemler ve sonuçları siz güçlü kadınların tamamen kendi düşünce ve tercihinize binaen kendinize uygun yolu seçebilirsiniz.Regl Dönemini Planlanan Tatile Göre Ayarlanabilir Mi?Reglin, kadın üreme hücresi olan yumurtanın belirli bir süreç sonucunda dışarı atılması olduğunu yukarıda ifade etmiştik.Bu bağlamda yumurta yoksa regl de yoktur.Günümüzde herkes tatil planını çok öncesinden yapıyor.Hal böyleyken regl düzenli olarak takip edilerek tatil tarihi gelindiğinde yumurta oluşumu geciktirilerek ilaçlar ile regl dönemi ertelene bilmekte ve tatil rahatlıkla geçirilebilmektedir.Kısaca ifade ettiğimiz bu süreç öncesinde mutlaka bir jinekologa muayene olup danışılmalıdır.Muayene sonucunda uygulamaya karar kılındığında kadınlarında doğal olarak bulunan yumurtlama hormonu olan progesteron hormonu kullanılıyor.Bu hormonun faklı kullanımlara sahip çeşitleri bulunuyor.Planlanmış tatil tarihine ortalama 30 günlük bir süre kalındığında, genellikle bu hormon 28 günde bir regl olan kızlarda/kadınlarda reglin 21'inci gününde kullanılmaya başlanıyor ve tatil bitip adet olunmak istenilen tarihten 2 gün öncesinde kullanımı bırakılıyor.yüzmek için tampon alternatifi reg geciktirici hapBöylece tatil süresince regl dönemi yaşanmamış oluyor.Bu hormon ilacının kullanımı genellikle kişilerde endişe uyandırmakla beraber yan etkileri ise yok denecek kadar az olduğu göz önünde bulundurulmalı.İlaçtan ilaca değişiklik göstermekle beraber hormonun yan etkilerini sayacak olursak iştah açma, göğüs ve karında hafif dolgunluk ve gaz oluşumu gibi.Bu yan etkiler adetten sonra kayboluyor. Yani yumurta oluşumunu kalıcı olarak etkilememekle beraber regl tatil tarihinde ertelenmiş oluyor.Bu yöntem tercih edilmediğinde yani adet olunduğunda adetin kaçıncı günü havuza girilir diye düşünülüyor.Bu düşünceye uzmanlar genel olarak 2 ila 3'üncü günlerde havuza girilmemelidir diye karşılık vermekle beraber asıl olan hiçbir önlem almadan tüm adet kanaması boyunca girilmemesidir.Bu husus belirli ölçülerde mümkündür.Ancak tampon kullanılmasa da mutlaka havuz/deniz pedi kullanılması gerekmektedir.Aksi halde havuza girilmemelidir.Çünkü havuz pedi kullanmadan havuzun içerisinde yüzerken ilk etapta su basıncı ile kan su ile karışmasa da kanama devam ettiği için kısa sürede kan havuzda/denizde su ile karışır.Bu da son derece rahatsız edici bir durumdur.