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Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Ne Zaman 2026? MEB Başvuru Tarihleri Belli Oldu mu?
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2026 13:02 -
Güncelleme Tarihi:
07 Temmuz 2026 13:02
Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Ne Zaman 2026? MEB Başvuru Tarihleri Belli Oldu mu?
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen binlerce aday, "Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2026?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından alınıyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları için ülke genelinde tek bir tarih bulunmuyor. Başvuru takvimi, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ayrı ayrı ilan ediliyor.
Ücretli öğretmenlik başvuruları hangi ayda yapılıyor?Başvurular genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında alınmaya başlanıyor. Bazı il ve ilçelerde ihtiyaç durumuna göre eğitim öğretim yılı boyunca da yeni başvurular kabul edilebiliyor.Bu nedenle adayların görev yapmak istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün duyurularını takip etmeleri gerekiyor.Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?Başvuru yöntemi il ve ilçeye göre değişebilmekle birlikte işlemler genellikle şu yollarla gerçekleştiriliyor:İl veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne şahsen başvuru,e-Devlet üzerinden ön başvuru (uygulamanın bulunduğu illerde),Çevrim içi başvuru sistemi,İstenen belgelerin teslim edilmesi.Başvuru için hangi belgeler isteniyor?Başvuru sırasında genellikle şu belgeler talep ediliyor:
Diploma veya mezuniyet belgesi,Kimlik belgesi,Pedagojik formasyon belgesi (gerekli görülen branşlarda),Adli sicil kaydı,Sağlık beyanı,Başvuru formu.İstenen evraklar il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine göre farklılık gösterebiliyor.Kimler ücretli öğretmenlik yapabilir?Ücretli öğretmenlik başvurularında öncelik eğitim fakültesi mezunlarına veriliyor. İhtiyaç olması halinde pedagojik formasyona sahip diğer fakülte mezunları da değerlendirmeye alınabiliyor.Atamalar, öğretmen ihtiyacına ve başvuru yapılan branşa göre gerçekleştiriliyor.Sonuç: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Ne Zaman 2026?2026 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları için ülke genelinde ortak bir tarih bulunmuyor. Başvuruların büyük bölümünün Temmuz ve Ağustos aylarında başlaması beklenirken, adayların görev yapmak istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor.
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