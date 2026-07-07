Fenerbahçe'de mutlu son: Mason Greenwood

Roma ve Atletico Madrid'in de kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği 24 yaşındaki oyuncu için Marsilya'ya ikinci teklifini sunan sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisini ikna etti.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, Marsilya'ya İngiliz yıldız için 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu miktar 7 eşit taksit halinde Fransızlara verilecek. Ayrıca sözleşmede bonus maddeleri de olacak. Toplam bonuslarla birlikte Mason Greenwood'un maliyet 50 milyon euroyu geçecek.
11 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK
Fenerbahçe, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Mason Greenwood'la 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 24 yaşındaki kanat oyuncusu bir aksilik yaşanmaması halinde bu hafta sonu sarı-lacivertli takımın Avusturya kampına katılacak ve hem yeni teknik direktörüyle hem de yeni takım arkadaşlarıyla tanışacak. Fenerbahçe, yıldız futbolcuya ise senelik 11 milyon euro civarında maaş verecek. Ayrıca başarı bonusları da sözleşmede yer alacak.
ROMA 5.5 MİLYON VERDİ
İtalyan devi Roma, Greenwood'la yaptığı görüşmede İngiliz oyuncuya senelik 5.5 milyon euro maaş teklif etmişti. 24 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'den Roma'nın teklif ettiğinin iki katını kazanacak.
2024'TE MARSİLYA'YA GELDİ
İngiltere'de yaşadığı problemler sonrasında önce Getafe'ye kiralanan Greenwood, 2024 yaz transfer döneminde ise Marsilya'ya geldi. Fransızlar, İngiliz yıldız için Manchester United'a 26 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ
Asıl bölgesi sağ kanat olsa da santrfor ve forvet arkası olarak da görev yapabilen İngiliz oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın elini oldukça güçlendirecek.
İLK TEKLİF KABUL EDİLMEDİ
Fenerbahçe yönetimi, Mason Greenwood için Marsilya'ya ilk olarak 35 milyon euro önerdi. Ancak Fransızlar bu teklifi kabul etmedi. Sonrasında fiyat 45 milyon euro artı bonuslar olarak revize edildi.
SUUDİLERİ REDDETTİ
Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı teklifleri Grenwood, "Avrupa'da kariyerime devam etmek istiyorum" diyerek reddetti. İngiliz oyuncu, dün ise Marsilya'nın sezon açılışında yer aldı.
37 GOLLÜK KATKI
Greenwood, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı maçlarda; 26 gol atarak kariyer rekoru kırdı. Oyuncu ayrıca 11 asist yaparak toplamda 37 gole direkt katkı sağladı. Kariyeri boyunca 293 maça çıkan Greenwood bu periyotta 137 gol atıp 46 da asist yaptı.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, Marsilya'ya İngiliz yıldız için 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu miktar 7 eşit taksit halinde Fransızlara verilecek. Ayrıca sözleşmede bonus maddeleri de olacak. Toplam bonuslarla birlikte Mason Greenwood'un maliyet 50 milyon euroyu geçecek.
11 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK
Fenerbahçe, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Mason Greenwood'la 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 24 yaşındaki kanat oyuncusu bir aksilik yaşanmaması halinde bu hafta sonu sarı-lacivertli takımın Avusturya kampına katılacak ve hem yeni teknik direktörüyle hem de yeni takım arkadaşlarıyla tanışacak. Fenerbahçe, yıldız futbolcuya ise senelik 11 milyon euro civarında maaş verecek. Ayrıca başarı bonusları da sözleşmede yer alacak.
ROMA 5.5 MİLYON VERDİ
İtalyan devi Roma, Greenwood'la yaptığı görüşmede İngiliz oyuncuya senelik 5.5 milyon euro maaş teklif etmişti. 24 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'den Roma'nın teklif ettiğinin iki katını kazanacak.
2024'TE MARSİLYA'YA GELDİ
İngiltere'de yaşadığı problemler sonrasında önce Getafe'ye kiralanan Greenwood, 2024 yaz transfer döneminde ise Marsilya'ya geldi. Fransızlar, İngiliz yıldız için Manchester United'a 26 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ
Asıl bölgesi sağ kanat olsa da santrfor ve forvet arkası olarak da görev yapabilen İngiliz oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın elini oldukça güçlendirecek.
İLK TEKLİF KABUL EDİLMEDİ
Fenerbahçe yönetimi, Mason Greenwood için Marsilya'ya ilk olarak 35 milyon euro önerdi. Ancak Fransızlar bu teklifi kabul etmedi. Sonrasında fiyat 45 milyon euro artı bonuslar olarak revize edildi.
SUUDİLERİ REDDETTİ
Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı teklifleri Grenwood, "Avrupa'da kariyerime devam etmek istiyorum" diyerek reddetti. İngiliz oyuncu, dün ise Marsilya'nın sezon açılışında yer aldı.
37 GOLLÜK KATKI
Greenwood, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı maçlarda; 26 gol atarak kariyer rekoru kırdı. Oyuncu ayrıca 11 asist yaparak toplamda 37 gole direkt katkı sağladı. Kariyeri boyunca 293 maça çıkan Greenwood bu periyotta 137 gol atıp 46 da asist yaptı.