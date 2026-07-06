Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!

Kaleci transferinde Alexander Nübel için geri sayıma geçen Beşiktaş, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına da önemli bir adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, Doğan Alemdar transferi için Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.
PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI
Beşiktaş yönetimi, genç kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için Başakşehir ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Tarafların transferin ana şartlarında prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
RESMİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlıların, transferin resmiyet kazanması için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına Doğan Alemdar transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.
6 MAÇA ÇIKTI
İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam eden milli kaleci, Başakşehir'de sadece 3 maça çıktı ve kalesinde 6 gol gördü.
RENNES'TEN GELDİ
23 yaşındaki kaleci, 2025 yılında Rennes kulübünden 1.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.
PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI
Beşiktaş yönetimi, genç kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için Başakşehir ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Tarafların transferin ana şartlarında prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
RESMİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlıların, transferin resmiyet kazanması için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına Doğan Alemdar transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.
6 MAÇA ÇIKTI
İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam eden milli kaleci, Başakşehir'de sadece 3 maça çıktı ve kalesinde 6 gol gördü.
RENNES'TEN GELDİ
23 yaşındaki kaleci, 2025 yılında Rennes kulübünden 1.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.