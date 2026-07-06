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Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!

Beşiktaş, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için Başakşehir ile Doğan Alemdar transferinde prensip anlaşmasına vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 18:38 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 18:43
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!
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Kaleci transferinde Alexander Nübel için geri sayıma geçen Beşiktaş, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına da önemli bir adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, Doğan Alemdar transferi için Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Beşiktaş yönetimi, genç kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için Başakşehir ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Tarafların transferin ana şartlarında prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

RESMİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Siyah-beyazlıların, transferin resmiyet kazanması için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına Doğan Alemdar transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

6 MAÇA ÇIKTI

İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam eden milli kaleci, Başakşehir'de sadece 3 maça çıktı ve kalesinde 6 gol gördü.

RENNES'TEN GELDİ

23 yaşındaki kaleci, 2025 yılında Rennes kulübünden 1.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu. 

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