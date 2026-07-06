Lorenzo Pellegrini'den Beşiktaş'a ret!

Roma ile sözleşmesi biten Lorenzo Pellegrini, Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmedi.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş, 30 yaşındaki futbolcuya senelik 3.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Lorenzo Pellegrini, Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmedi ve siyah-beyazlıları iki kez geri çevirdi.
ÖNCELİĞİ ROMA
Deneyimli orta saha oyuncusu, geleceği konusunda önceliği Roma'ya verdi. Roma ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşamayan Pellegrini, İtalyan ekibi ile görüşmelerine devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Roma'da geçen sezon 33 maçta süre bulan İtalyan orta saha oyuncusu, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş, 30 yaşındaki futbolcuya senelik 3.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Lorenzo Pellegrini, Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmedi ve siyah-beyazlıları iki kez geri çevirdi.
ÖNCELİĞİ ROMA
Deneyimli orta saha oyuncusu, geleceği konusunda önceliği Roma'ya verdi. Roma ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşamayan Pellegrini, İtalyan ekibi ile görüşmelerine devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Roma'da geçen sezon 33 maçta süre bulan İtalyan orta saha oyuncusu, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.