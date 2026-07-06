Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, kendisinin ve siyah-beyazlı kulübün çok istekli olduğunu, Süper Lig başladığında takımının yüzde yüz hazır hale geleceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macar ekibi MTE 1904 KFT ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.
Macaristan'da oynanan mücadelenin ardından İtalyan teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"OYUNCULARIN DAHA AÇ OLMASI GEREKİYOR"
Çok çalıştıklarını belirterek sözlerine başlayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Kolay değildi. Neredeyse 8 gün oldu. Oyuncularda yorgunluk da var. Aynı zamanda aramızda çok genç oyuncu da var. İlk maça göre bence topla daha hızlıydık. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi ve setlerimizi bence daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim ama bence oyuncuların biraz daha aç olması gerekiyor. Kale önünde acımasız olmaları gerekiyor ve daha kreatif olmamız gerekiyor. Özellikle yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirmemiz gerek." diye konuştu.
"ARAMIZA YENİ ARKADAŞLAR DA KATILACAK"
48 yaşındaki teknik adam, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Baktığınızda sekiz gün oldu. Hatta ben sezon öncesi 8'inci günü diyemeyeceğim, daha çok tanışma sürecinin 8'inci günü diyebilirim. Şu ana dek gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı, şiddetli ve kaliteli olmamız gerekiyor. Böyle daha fazla gol üretebiliriz. Tabii gol ürettikçe de galibiyetlerimiz gelecektir, buna inanıyorum. Aynı zamanda bu transfer döneminde aramıza yeni arkadaşlar da katılacak. Dünya Kupası'nda milli takımlarında olan arkadaşlarımız da gelecek. Gençler olduğu için şu anda daha da zorlanıyoruz. Fakat onlardan da çok memnunum, çünkü yüzde yüzlerini veriyorlar. Sahada anlattıklarımı iyi bir şekilde anlayıp bunu uygulamaya çalışıyorlar. Onlardan o yüzden çok memnunum. Sadece oyunumuzu biraz daha hızlandırmamız gerekiyor."
"BU SEZON KULÜP GERÇEKTEN ÇOK HIRSLI, ÇOK İSTEKLİ"
Vincenzo Italiano, sezonun ilk maçına kadar takımının yüzde 100 hazır olmayacağını aktardı.
Sezonu erken açtıklarını dile getiren Italiano, şunları kaydetti:
"Bunu bilerek de açtık. Ayın 27'sinde açtık. Çünkü bunların hepsini biz aslında hesapladık. Bu takım yüzde yüz hazır olmayacak. Bu bir gerçek ama şunu söyleyebilirim ki bu takım Midtjylland maçından önce iyi bir kondisyona sahip olacak, fiziksel kondisyona sahip olacak. Aynı zamanda taktiksel olarak da istediklerimi anlayabilecek seviyede olacağını düşünüyorum. Bunları uygulayabilecek seviyede olacaklarını da düşünüyorum. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde milli takımdan dönen oyuncularımızı aramıza en iyi şekilde hazırlayacağız. Bunu size söyleyebilirim. Aynı zamanda biliyorsunuz transfer dönemi devam ediyor. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular da aramızda katılacak. Çünkü bu sezon kulüp gerçekten çok hırslı, çok istekli ve bu yüzden ben buna yüzde yüz inanıyorum. İleride lig başladığında da bu takım yüzde yüz hazır olacak. Kulüp de zaten bunun farkında. Biz hepimiz bunun farkındayız."
Çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik direktör, "Önümüzde çok uzun zaman var. Tekrar ediyorum bizim için bu süreç çok uzun olacak. Aramızda 19 yaş altı oyuncusu gerçekten çok fazla. Bu oyuncular iyi ama tabii ki de genç oyuncunun daha tecrübeli oyuncuya göre farkı var. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de aynı zamanda öyle. Şu an kulüple aynı karardayız. Kulüp de gerçekten çok istekli. Gerçekten uzun bir süreçteyiz. Uzun bir yolumuz var ve inanıyorum ki iyi çalışırsak bunun sonunda ödülünü kazanırız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Macaristan'da oynanan mücadelenin ardından İtalyan teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"OYUNCULARIN DAHA AÇ OLMASI GEREKİYOR"
Çok çalıştıklarını belirterek sözlerine başlayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Kolay değildi. Neredeyse 8 gün oldu. Oyuncularda yorgunluk da var. Aynı zamanda aramızda çok genç oyuncu da var. İlk maça göre bence topla daha hızlıydık. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi ve setlerimizi bence daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim ama bence oyuncuların biraz daha aç olması gerekiyor. Kale önünde acımasız olmaları gerekiyor ve daha kreatif olmamız gerekiyor. Özellikle yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirmemiz gerek." diye konuştu.
"ARAMIZA YENİ ARKADAŞLAR DA KATILACAK"
48 yaşındaki teknik adam, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Baktığınızda sekiz gün oldu. Hatta ben sezon öncesi 8'inci günü diyemeyeceğim, daha çok tanışma sürecinin 8'inci günü diyebilirim. Şu ana dek gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı, şiddetli ve kaliteli olmamız gerekiyor. Böyle daha fazla gol üretebiliriz. Tabii gol ürettikçe de galibiyetlerimiz gelecektir, buna inanıyorum. Aynı zamanda bu transfer döneminde aramıza yeni arkadaşlar da katılacak. Dünya Kupası'nda milli takımlarında olan arkadaşlarımız da gelecek. Gençler olduğu için şu anda daha da zorlanıyoruz. Fakat onlardan da çok memnunum, çünkü yüzde yüzlerini veriyorlar. Sahada anlattıklarımı iyi bir şekilde anlayıp bunu uygulamaya çalışıyorlar. Onlardan o yüzden çok memnunum. Sadece oyunumuzu biraz daha hızlandırmamız gerekiyor."
"BU SEZON KULÜP GERÇEKTEN ÇOK HIRSLI, ÇOK İSTEKLİ"
Vincenzo Italiano, sezonun ilk maçına kadar takımının yüzde 100 hazır olmayacağını aktardı.
Sezonu erken açtıklarını dile getiren Italiano, şunları kaydetti:
"Bunu bilerek de açtık. Ayın 27'sinde açtık. Çünkü bunların hepsini biz aslında hesapladık. Bu takım yüzde yüz hazır olmayacak. Bu bir gerçek ama şunu söyleyebilirim ki bu takım Midtjylland maçından önce iyi bir kondisyona sahip olacak, fiziksel kondisyona sahip olacak. Aynı zamanda taktiksel olarak da istediklerimi anlayabilecek seviyede olacağını düşünüyorum. Bunları uygulayabilecek seviyede olacaklarını da düşünüyorum. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde milli takımdan dönen oyuncularımızı aramıza en iyi şekilde hazırlayacağız. Bunu size söyleyebilirim. Aynı zamanda biliyorsunuz transfer dönemi devam ediyor. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular da aramızda katılacak. Çünkü bu sezon kulüp gerçekten çok hırslı, çok istekli ve bu yüzden ben buna yüzde yüz inanıyorum. İleride lig başladığında da bu takım yüzde yüz hazır olacak. Kulüp de zaten bunun farkında. Biz hepimiz bunun farkındayız."
Çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik direktör, "Önümüzde çok uzun zaman var. Tekrar ediyorum bizim için bu süreç çok uzun olacak. Aramızda 19 yaş altı oyuncusu gerçekten çok fazla. Bu oyuncular iyi ama tabii ki de genç oyuncunun daha tecrübeli oyuncuya göre farkı var. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de aynı zamanda öyle. Şu an kulüple aynı karardayız. Kulüp de gerçekten çok istekli. Gerçekten uzun bir süreçteyiz. Uzun bir yolumuz var ve inanıyorum ki iyi çalışırsak bunun sonunda ödülünü kazanırız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.