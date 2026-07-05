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Britanya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı

2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı olan Britanya Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 18:31 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 19:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Britanya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı
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026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Britanya Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı. Silverstone'da damalı bayrağı ilk sırada gören Leclerc'i George Russell ve Lewis Hamilton takip etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı olan Britanya Grand Prix'si, Büyük Britanya'da koşuldu.

Towcester kentindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 52 tur üzerinden yapıldı.

FERRARI İYİ BAŞLADI

Yarışa iyi başlayan taraf Ferrari pilotları oldu. Charles Leclerc, Kimi Antonelli'yi geçerek birinciliğe yükselirken, Lewis Hamilton da ikinci sıraya çıktı.

Hamilton, hatalı start nedeniyle 5 saniye ceza aldı. Tecrübeli pilot, 11. turda Antonelli'ye geçildi.

LECLERC LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Pit stopların ardından bir süre liderliğe yükselen Kimi Antonelli, 37. turda yerini yeniden Charles Leclerc'e bıraktı.

Yarışın kalan bölümünde temposunu koruyan Monacolu pilot, son anları güvenlik aracı arkasında tamamlanan mücadelede damalı bayrağı ilk sırada gördü.

PODYUM RUSSELL VE HAMILTON'LA TAMAMLANDI

Mercedes pilotu George Russell yarışı ikinci sırada tamamladı. Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

VERSTAPPEN YARIŞ DIŞI KALDI

Mercedes pilotu Kimi Antonelli, yaşadığı sorun nedeniyle yarışı gerilerde tamamladı. Red Bull pilotu Max Verstappen ise geçirdiği kaza nedeniyle yarış dışı kaldı.

SIRADAKİ DURAK BELÇİKA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki yarışına Belçika ev sahipliği yapacak.

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