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İşte Galatasaray'ın Lesley Ugochukwu teklifi!

Galatasaray, Lesley Ugochukwu için Burnley'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Burnley, 22 yaşındaki futbolcu için kiralama seçeneğine sıcak bakmıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 09:42 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 10:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
İşte Galatasaray'ın Lesley Ugochukwu teklifi!
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Championship ekibi Burnley'de forma giyen Lesley Ugochukwu'yu gündemine alan Galatasaray, +4 yabancı kontenjanına uyan 22 yaşındaki futbolcu için bastırıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Teknik direktör Okan Buruk'un da alınmasına onay verdiği 22 yaşındaki genç ön libero için kulübüne yapılan teklif ortaya çıktı.

BURNLEY'DE BEKLENTİ

Sarı-kırmızılı yönetimin, 2 milyon Euro kiralama bedeli + 22 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir paket sunduğu ancak İngiliz kulübünün kiralama seçeneğine çok sıcak bakmadığı öğrenildi. İngiliz ekibinin transfer için 35 milyon euro'luk bonservis beklentisi bulunuyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında yer aldı.

Burnley'de geçen sezon 38 maçta süre bulan genç orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

 

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