Hamburg, Sidiki Cherif'in peşinde

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Sidiki Cherif için Almanya'dan talip çıktı.
Bundesliga ekiplerinden Hamburg'un, genç forveti kiralamak için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KİRALIK FORMÜLÜ
Hürriyet'de geçen habere göre Hamburg, Sidiki Cherif'e düzenli forma şansı bulabileceği bir proje sundu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da genç futbolcunun gelişimi adına kiralık ayrılığına olumlu baktığı belirtildi.
OOSTERWOLDE KARARI
Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Jayden Oosterwolde için gelen tekliflere rağmen oyuncuyu satmayı düşünmediği ifade edildi.
Bundesliga ekiplerinden Hamburg'un, genç forveti kiralamak için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KİRALIK FORMÜLÜ
Hürriyet'de geçen habere göre Hamburg, Sidiki Cherif'e düzenli forma şansı bulabileceği bir proje sundu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da genç futbolcunun gelişimi adına kiralık ayrılığına olumlu baktığı belirtildi.
OOSTERWOLDE KARARI
Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Jayden Oosterwolde için gelen tekliflere rağmen oyuncuyu satmayı düşünmediği ifade edildi.