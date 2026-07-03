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Milan'da Rafael Leao için bonservis kararı

Milan, takımdan ayrılmak isteyen Rafael Leao'dan 60-70 milyon euro bonservis bekliyor. İtalyan ekibi, Rafael Leao için zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralık transfer seçeneğine de sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 15:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'da Rafael Leao için bonservis kararı
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Milan, takımdan ayrılmak isteyen Rafael Leao'nun bonservisini belirledi.

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MENAJER EKİBİYLE GÖRÜŞME

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'da göreve başlayan Hendrik Almstadt ve Bobby Gardiner, geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldızın menajer ekibiyle görüştü ve kulübün bonservis beklentisini iletti.

Milan, takımdan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Rafael Leao için zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama tekliflerini de değerlendirmeye sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Milan'da 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

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