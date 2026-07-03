Milan'da Rafael Leao için bonservis kararı

Milan, takımdan ayrılmak isteyen Rafael Leao'nun bonservisini belirledi.
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MENAJER EKİBİYLE GÖRÜŞME
İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'da göreve başlayan Hendrik Almstadt ve Bobby Gardiner, geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldızın menajer ekibiyle görüştü ve kulübün bonservis beklentisini iletti.
Milan, takımdan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Rafael Leao için zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama tekliflerini de değerlendirmeye sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Milan'da 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
BONSERVİS BEKLENTİSİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milan, Rafael Leao'dan 60-70 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
MENAJER EKİBİYLE GÖRÜŞME
İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'da göreve başlayan Hendrik Almstadt ve Bobby Gardiner, geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldızın menajer ekibiyle görüştü ve kulübün bonservis beklentisini iletti.
Milan, takımdan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Rafael Leao için zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama tekliflerini de değerlendirmeye sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Milan'da 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.