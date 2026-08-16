16 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-085'
16 Ağustos
Başakşehir-Kocaelispor
2-0
16 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
3-087'
16 Ağustos
Keçiörengücü-Pendikspor
4-1
16 Ağustos
Kayserispor-Sivasspor
2-0
16 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Antalyaspor
2-086'
16 Ağustos
Muğlaspor-Bandırmaspor
0-084'
16 Ağustos
Racing Santander-Villarreal
2-2
16 Ağustos
Espanyol-Levante
3-0
16 Ağustos
Lens-PSG
1-069'
16 Ağustos
ADO Den Haag-FC Groningen
1-4
16 Ağustos
FC Twente-PEC Zwolle
3-1
16 Ağustos
Feyenoord-Go Ahead Eagles
2-2
16 Ağustos
Ajax-SC Heerenveen
2-2
16 Ağustos
Arsenal-M.City
3-0

Espanyol, La Liga'ya coşkulu başladı!

Espanyol, kendi seyircisi önünde Levante'yi 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 21:44 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2026 22:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Espanyol, La Liga'ya coşkulu başladı!
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İspanya La Liga'nın ilk hafta maçında Espanyol ile Levante karşı karşıya geldi. RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Espanyol 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Espanyol'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 40. dakikalarda Roberto Fernandez ve 80. dakikada Tyrhys Dolan kaydetti.

Bu sonucun ardından Espanyol lige 3 puanla başladı. Levante ise puanla tanışamadı.

Espanyol, gelecek hafta Real Madrid'i konuk edecek. Levante ise Osasuna deplasmaına gidecek.

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