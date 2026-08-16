Espanyol, La Liga'ya coşkulu başladı!

İspanya La Liga'nın ilk hafta maçında Espanyol ile Levante karşı karşıya geldi. RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Espanyol 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Espanyol'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 40. dakikalarda Roberto Fernandez ve 80. dakikada Tyrhys Dolan kaydetti.
Bu sonucun ardından Espanyol lige 3 puanla başladı. Levante ise puanla tanışamadı.
Espanyol, gelecek hafta Real Madrid'i konuk edecek. Levante ise Osasuna deplasmaına gidecek.
Bu sonucun ardından Espanyol lige 3 puanla başladı. Levante ise puanla tanışamadı.
Espanyol, gelecek hafta Real Madrid'i konuk edecek. Levante ise Osasuna deplasmaına gidecek.