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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'istifa' yanıtı

Gazeteci Mehmet Arslan, İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelttiği istifa sorusuna aldığı yanıtı paylaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 22:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'istifa' yanıtı
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Gazeteci Mehmet Arslan, İbrahim Hacıosmanoğlu ile arasında geçen konuşmayı paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arslan, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna Hacıosmanoğlu'nun şu yanıtı verdiğini belirtti:

"BENİM ÜZERİME YIKAMAZSINIZ"

"Hayır, istifa etmeyeceğim. Beni tanımadınız mı? Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini benim üzerime yıkamazsınız. Biz mücadeleye, temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz."

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