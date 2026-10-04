İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'istifa' yanıtı

Gazeteci Mehmet Arslan, İbrahim Hacıosmanoğlu ile arasında geçen konuşmayı paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arslan, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna Hacıosmanoğlu'nun şu yanıtı verdiğini belirtti:
"BENİM ÜZERİME YIKAMAZSINIZ"
"Hayır, istifa etmeyeceğim. Beni tanımadınız mı? Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini benim üzerime yıkamazsınız. Biz mücadeleye, temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz."
"BENİM ÜZERİME YIKAMAZSINIZ"
"Hayır, istifa etmeyeceğim. Beni tanımadınız mı? Türk futbolunun 30 yıllık pisliğini benim üzerime yıkamazsınız. Biz mücadeleye, temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz."