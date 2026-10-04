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Kenan Yıldız, Avrupa'nın devlerini peşine taktı!

Real Madrid, Bayern Münih ve Arsenal; Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 12:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kenan Yıldız, Avrupa'nın devlerini peşine taktı!
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Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, bu sezon sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalsa da Avrupa'nın önemli ekiplerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor.

3 AVRUPA DEVİ PEŞİNDE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, milli futbolcu ile Real Madrid, Bayern Münih ve Arsenal gibi takımlar ilgileniyor.

LUCIANO SPALLETTI'DEN ÖVGÜ

Avrupa'nın devlerini peşine takan 21 yaşındaki genç futbolcu için Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti'den de övgü geldi.

Juventus Teknik Direktörü Spalletti, Kenan Yıldız'ı, daha önce Napoli'de birlikte çalıştığı ve şu anda Paris Saint-Germain forması giyen Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia'ya benzetti.



"KVARA İLE KARŞILAŞTIRILABİLİR"

İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız'ın her hareketi bir zeka parıltısı. Sistemi altüst eden bir oyuncu; kendisi bile ne yapacağını bilmiyor! Harekete başlıyor ancak hangi aldatmacayı, çalımı atacağına dair önceden belirlenmiş bir planı yok. Antrenmanlarda bazen birisi onun yapacağı hareketi önceden tahmin ediyor ancak Kenan Yıldız yine de pasını atıyor. Kenan Yıldız'ı tanısan bile onu alt edemezsin. Kenan Yıldız, Kvara ile karşılaştırılabilir. Sadece biraz daha fazla oynamaya ihtiyacı var ama yarattığı beklenmedik durumlar açısından ona çok benziyor." diye konuştu.

ARALIK AYINDA DÖNÜYOR

Juventus'ta bu sezon bir maça çıkan ve ardından sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Kenan Yıldız'ın aralık ayıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.

İtalyan ekibi ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki milli futbolcunun, güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

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