Kenan Yıldız, Avrupa'nın devlerini peşine taktı!

Luciano Spalletti: "Kenan Yıldız, Kvara ile karşılaştırılabilir. Sadece biraz daha fazla oynamaya ihtiyacı var ama yarattığı beklenmedik durumlar açısından ona çok benziyor." https://t.co/Vz7OK29HYe



— Sporx (@sporx) October 4, 2026