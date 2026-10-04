Fenerbahçe'de artık sahne Lukaku'nun!

Fenerbahçe, tecrübeli forveti Vedat Muriqi'nin, Kosova'nın İsrail ile oynayacağı maçın kadrosunda sakatlığı nedeniyle çıkarılmasıyla sarsılırken, sarı-lacivertli takımın diğer golcüsü Romelu Lukaku'nun, Türkiye karşılaşmasında gol atması ve etkili bir performans göstermesi yönetim ve teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LUKAKU MESAJI VERDİ
Teknik Direktör İsmail Kartal ve ekibi Muriqi'nin son durumu takip ederken, Lukaku'nun hem gol hasretine son vermesi hem de süre aldığı 29 dakikada eski günlerine döndüğünü göstermesi sarı-lacivertlilerin imdadına yetişti. Yaz döneminde Fenerbahçe'ye gelen ve sadece 1'i ilk 11 olmak üzere şans bulduğu 8 mücadelede toplamda 197 dakika forma giyen Belçikalı forvet söz konusu müsabakalarda etkili bir görüntü ortaya koyamamıştı.
RİZE MAÇINDA İLK 11'E
Lukaku, önceki gece oynanan Türkiye maçının ardından yönetim ve teknik heyete mesaj verirken, İsmail Kartal'ın da yıldız forveti Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.
33 yaşındaki golcü mücadelenin ardından şu ifadeleri kullanmıştı:
"DÖNÜŞTE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİM"
Fenerbahçe'deki forma mücadelesi hakkında konuşan tecrübeli golcü, "Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim." ifadelerini kullandı.
"GOLÜMDEN MEMNUNUM"
"Golümden memnunum. Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz. Bugün kazanmamız önemliydi ve ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum.Teknik direktör Vam Bommel kendi seçimlerini yapıyor. Fenerbahçe'de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. O zaman milli takım teknik direktörünün seçimi daha zor olur. Ben her şeye tam gaz giden biriyim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Bugün iyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim."
Teknik Direktör İsmail Kartal ve ekibi Muriqi'nin son durumu takip ederken, Lukaku'nun hem gol hasretine son vermesi hem de süre aldığı 29 dakikada eski günlerine döndüğünü göstermesi sarı-lacivertlilerin imdadına yetişti. Yaz döneminde Fenerbahçe'ye gelen ve sadece 1'i ilk 11 olmak üzere şans bulduğu 8 mücadelede toplamda 197 dakika forma giyen Belçikalı forvet söz konusu müsabakalarda etkili bir görüntü ortaya koyamamıştı.
RİZE MAÇINDA İLK 11'E
Lukaku, önceki gece oynanan Türkiye maçının ardından yönetim ve teknik heyete mesaj verirken, İsmail Kartal'ın da yıldız forveti Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.
33 yaşındaki golcü mücadelenin ardından şu ifadeleri kullanmıştı:
"DÖNÜŞTE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİM"
Fenerbahçe'deki forma mücadelesi hakkında konuşan tecrübeli golcü, "Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim." ifadelerini kullandı.
"GOLÜMDEN MEMNUNUM"
"Golümden memnunum. Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz. Bugün kazanmamız önemliydi ve ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum.Teknik direktör Vam Bommel kendi seçimlerini yapıyor. Fenerbahçe'de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. O zaman milli takım teknik direktörünün seçimi daha zor olur. Ben her şeye tam gaz giden biriyim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Bugün iyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim."