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Rizespor'dan 3 gollü prova!

Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştığı Boluspor'u Olawoyin'in 2, Diakite'nin 1 golüyle 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 19:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rizespor'dan 3 gollü prova!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'u 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Çaykur Rizespor, ikinci yarıda oyuna giren Olawoyin'in 70. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

75. dakikada Diakite'nin fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkaran yeşil-mavili ekip, 80. dakikada Olawoyin'in attığı golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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