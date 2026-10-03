Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübünün borcu, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün üyelerini bilgilendirdi.
Şentürk, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olduğunu söyledi.
Şentürk, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olduğunu söyledi.