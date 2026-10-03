Bugün
21:45
Kuzey Makedonya
İskoçya
Bugün
21:45
İsviçre
Slovenya
Bugün
19:00
Hırvatistan
İngiltere
Bugün
21:45
İspanya
Çekya
Bugün
16:00
Finlandiya
Arnavutluk
Bugün
19:00
Beyaz Rusya
San Marino
Bugün
19:00
Estonya
Lüksemburg
Bugün
19:00
İzlanda
Bulgaristan

Galatasaray'da Singo'ya yakın takip

Galatasaray'da sağlık heyeti ve teknik heyet, Wilfried Singo'nun durumunu yakından takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 11:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Singo'ya yakın takip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da bir türlü sakatlıktan kurtulamayan Wilfried Singo, Süper Lig'in 7. haftasını da kaçıracak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 9 Ekim'de Kasımpaşa ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyeceği kesinleşen Fildişi Sahilli oyuncunun, 26 Ekim'deki Fenerbahçe derbisine kadar toparlaması bekleniyor. Bu sürede sağlık heyeti Wilfried Singo ile yakından ilgilenecek.

25 yaşındaki Singo, bu sezon Galatasaray'da 2 maçta 41 dakika süre buldu.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.