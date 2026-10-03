Galatasaray'da Singo'ya yakın takip

Galatasaray'da bir türlü sakatlıktan kurtulamayan Wilfried Singo, Süper Lig'in 7. haftasını da kaçıracak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 9 Ekim'de Kasımpaşa ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyeceği kesinleşen Fildişi Sahilli oyuncunun, 26 Ekim'deki Fenerbahçe derbisine kadar toparlaması bekleniyor. Bu sürede sağlık heyeti Wilfried Singo ile yakından ilgilenecek.
25 yaşındaki Singo, bu sezon Galatasaray'da 2 maçta 41 dakika süre buldu.
25 yaşındaki Singo, bu sezon Galatasaray'da 2 maçta 41 dakika süre buldu.