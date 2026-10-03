Fenerbahçe hazırlık maçında Turan Tovuz karşısında

Fenerbahçe, milli arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tofiq Behramov Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertlilerin hazırlık karşılaşması, TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Mert, Semedo, Brown, Guendouzi, Levent, Efe Yılmaz, Kante, Asensio, Greenwood, Çağrı, Alaettin
Sarı-lacivertlilerin hazırlık karşılaşması, TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Mert, Semedo, Brown, Guendouzi, Levent, Efe Yılmaz, Kante, Asensio, Greenwood, Çağrı, Alaettin