Barcelona'ya Avrupa'dan men tehlikesi!

Barcelona'nın Negreira davası kapsamında UEFA tarafından yürütülen soruşturmasında, Katalan ekibinin Avrupa kupalarına katılımını etkileyebilecek bir yaptırım ihtimali gündeme geldi.
AS gazetesine göre UEFA, soruşturma kapsamında maç sonuçlarını doğrudan veya dolaylı şekilde etkilemeye yönelik bir müdahale tespit etmesi halinde Barcelona'yı bir sezon boyunca UEFA organizasyonlarından men edebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MADDE 4 DEVREDE
UEFA yönetmeliğinin 4. maddesi, bir kulübün yerel veya uluslararası düzeyde bir maçın sonucunu manipüle etmeyi ya da etkilemeyi amaçlayan bir faaliyete doğrudan veya dolaylı olarak katıldığının tespit edilmesi halinde, söz konusu kulübün UEFA müsabakalarına katılma hakkının bulunmadığına karar verilmesine imkan tanıyor.
Söz konusu yaptırımın yalnızca bir futbol sezonu için geçerli olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle UEFA'nın gerekli şartların oluştuğu kanaatine varması halinde Barcelona'nın Avrupa kulüp organizasyonlarından birinde bir sezon boyunca yer alması engellenebilir.
MAHKEME KARARI ŞART DEĞİL
UEFA'nın karar alabilmesi için davayla ilgili kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmasının zorunlu olmadığı aktarıldı. Yönetmelik, UEFA'ya elindeki bilgi ve koşulları değerlendirerek karar verme yetkisi tanıyor.
UEFA, spor kurulları, tahkim mahkemeleri veya devlet mahkemeleri tarafından verilen kararları dikkate alabiliyor ancak kendi kararını oluştururken bu mercilerin sonuçlarıyla bağlı bulunmuyor.
BARCELONA'NIN KADERİ SORUŞTURMAYA BAĞLI
Öte yandan aynı olaylarla ilgili bir spor veya yargı merciinin daha önce kulübü UEFA müsabakalarından men etmiş olması halinde UEFA'nın ayrıca ihraç kararı vermekten kaçınabileceği belirtiliyor.
Barcelona'nın Avrupa kupalarındaki geleceği ise UEFA'nın soruşturma kapsamında elde edilen delilleri ve olayları nasıl değerlendireceğine bağlı olacak. UEFA'nın, söz konusu durumların yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığına karar vermesi bekleniyor.
BARCELONA'DAN AÇIKLAMA
Barcelona, UEFA soruşturmasının yeniden başlatıldığı yönündeki haberlerin ardından resmi bir açıklama yaptı. Katalan kulübü, UEFA'nın kendileri hakkında yeni bir soruşturma başlatmadığını ve mevcut soruşturmanın 2023 yılında başlatıldığını belirtti.
Barcelona açıklamasında, "UEFA, FC Barcelona aleyhine herhangi bir yeni soruşturma başlatmadı. Soruşturma 2023 yılında, o zamandan beri uygun gördükleri işlemleri gerçekleştiren iki müfettişin atanmasıyla başlatılmıştı. Kulüp her zaman tüm taleplerine uymuştur. Bu soruşturmalar hiçbir zaman kapatılmadığı için yeniden açılmamıştır." ifadelerine yer verdi.
Real Madrid tarafından UEFA'ya sunulan belgelerin mevcut soruşturma kapsamında inceleneceğini belirten Barcelona, UEFA açıklamasında sürecin "devam eden" soruşturma ve inceleme olarak tanımlandığını vurguladı.
Katalan kulübü ayrıca, bugüne kadar kendilerinden yeni bir talepte bulunulmadığını ve Real Madrid'in şikayetinin de kulübe iletilmediğini açıkladı. Barcelona, böyle bir talep gelmesi halinde daha önce olduğu gibi gerekli yanıtı vereceğini belirtti.
Açıklamada, UEFA soruşturmasının İspanya'da devam eden ceza davasının sonucuyla bağlantılı olduğu ve kulübün soruşturmanın başladığı 2023 yılından bu yana UEFA lisansını alarak organizasyonlara katılmaya devam ettiği de ifade edildi.
AS gazetesine göre UEFA, soruşturma kapsamında maç sonuçlarını doğrudan veya dolaylı şekilde etkilemeye yönelik bir müdahale tespit etmesi halinde Barcelona'yı bir sezon boyunca UEFA organizasyonlarından men edebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MADDE 4 DEVREDE
UEFA yönetmeliğinin 4. maddesi, bir kulübün yerel veya uluslararası düzeyde bir maçın sonucunu manipüle etmeyi ya da etkilemeyi amaçlayan bir faaliyete doğrudan veya dolaylı olarak katıldığının tespit edilmesi halinde, söz konusu kulübün UEFA müsabakalarına katılma hakkının bulunmadığına karar verilmesine imkan tanıyor.
Söz konusu yaptırımın yalnızca bir futbol sezonu için geçerli olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle UEFA'nın gerekli şartların oluştuğu kanaatine varması halinde Barcelona'nın Avrupa kulüp organizasyonlarından birinde bir sezon boyunca yer alması engellenebilir.
MAHKEME KARARI ŞART DEĞİL
UEFA'nın karar alabilmesi için davayla ilgili kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmasının zorunlu olmadığı aktarıldı. Yönetmelik, UEFA'ya elindeki bilgi ve koşulları değerlendirerek karar verme yetkisi tanıyor.
UEFA, spor kurulları, tahkim mahkemeleri veya devlet mahkemeleri tarafından verilen kararları dikkate alabiliyor ancak kendi kararını oluştururken bu mercilerin sonuçlarıyla bağlı bulunmuyor.
BARCELONA'NIN KADERİ SORUŞTURMAYA BAĞLI
Öte yandan aynı olaylarla ilgili bir spor veya yargı merciinin daha önce kulübü UEFA müsabakalarından men etmiş olması halinde UEFA'nın ayrıca ihraç kararı vermekten kaçınabileceği belirtiliyor.
Barcelona'nın Avrupa kupalarındaki geleceği ise UEFA'nın soruşturma kapsamında elde edilen delilleri ve olayları nasıl değerlendireceğine bağlı olacak. UEFA'nın, söz konusu durumların yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığına karar vermesi bekleniyor.
BARCELONA'DAN AÇIKLAMA
Barcelona, UEFA soruşturmasının yeniden başlatıldığı yönündeki haberlerin ardından resmi bir açıklama yaptı. Katalan kulübü, UEFA'nın kendileri hakkında yeni bir soruşturma başlatmadığını ve mevcut soruşturmanın 2023 yılında başlatıldığını belirtti.
Barcelona açıklamasında, "UEFA, FC Barcelona aleyhine herhangi bir yeni soruşturma başlatmadı. Soruşturma 2023 yılında, o zamandan beri uygun gördükleri işlemleri gerçekleştiren iki müfettişin atanmasıyla başlatılmıştı. Kulüp her zaman tüm taleplerine uymuştur. Bu soruşturmalar hiçbir zaman kapatılmadığı için yeniden açılmamıştır." ifadelerine yer verdi.
Real Madrid tarafından UEFA'ya sunulan belgelerin mevcut soruşturma kapsamında inceleneceğini belirten Barcelona, UEFA açıklamasında sürecin "devam eden" soruşturma ve inceleme olarak tanımlandığını vurguladı.
Katalan kulübü ayrıca, bugüne kadar kendilerinden yeni bir talepte bulunulmadığını ve Real Madrid'in şikayetinin de kulübe iletilmediğini açıkladı. Barcelona, böyle bir talep gelmesi halinde daha önce olduğu gibi gerekli yanıtı vereceğini belirtti.
Açıklamada, UEFA soruşturmasının İspanya'da devam eden ceza davasının sonucuyla bağlantılı olduğu ve kulübün soruşturmanın başladığı 2023 yılından bu yana UEFA lisansını alarak organizasyonlara katılmaya devam ettiği de ifade edildi.