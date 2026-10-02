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Serdal Adalı'dan yabancı hakem ve yabancı VAR açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yabancı hakem ve yabancı VAR hakkında TRT Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 19:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan yabancı hakem ve yabancı VAR açıklaması!
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu. Hakemlerin yaşanan süreçten psikolojik olarak etkilenebileceğine dikkat çeken Adalı, ligi daha sağlıklı tamamlamak için yabancı hakem ve yabancı VAR takviyesinin değerlendirilebileceğini ifade etti.
Hakemlerin içinde bulunduğu duruma ilişkin konuşan Adalı, şu ifadeleri kullandı: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Temizlenene kadar, herkesin içi rahat edene kadar... Hakem arkadaşların yerine kendinizi koyduğunuzda, bu kadar olaydan sonra hangi genç hakem çıkıp hangi maçı yönetecek."

"YABANCI HAKEM VE YABANCI VAR İLE LİGİ DAHA PROBLEMSİZ BİTİREBİLİRİZ"

Yabancı hakemlerle ilgili bir düşüncesi olup olmadığı sorulan Adalı, konuyu Kulüpler Birliği'ne taşıyacağını belirterek şöyle konuştu:

"Kulüpler Birliği'nde bunu gündeme getireceğim. Böyle bir düşünce kafamda var. Aşağı yukarı hakemlerin yarıdan fazlası ifade verdi, ifadeye çağrıldı. O psikolojideki hakemin iyi yönetse birileri konuşacak. Yabancı hakem takviyesi olabilir. Bu TFF'nin alacağı bir karar. Daha sağlıklı şekilde ligi nasıl bitirebiliriz diye düşünüyorsak yabancı hakem ve yabancı VAR ile ligi daha problemsiz bitirebiliriz."

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