Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın dahil edildiği duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile oynanacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçının aday kadrosuna Muğlaspor forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım dahil edildi.
Ümit Milli Takım'a Engin Poyraz Efe Yıldırım takviyesi
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçı öncesi aday kadrosuna Muğlasporlu Engin Poyraz Efe Yıldırım dahil edildi.
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