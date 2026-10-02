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Ümit Milli Takım'a Engin Poyraz Efe Yıldırım takviyesi

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçı öncesi aday kadrosuna Muğlasporlu Engin Poyraz Efe Yıldırım dahil edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Ekim 2026 11:38
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Ümit Milli Takım'a Engin Poyraz Efe Yıldırım takviyesi
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın dahil edildiği duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile oynanacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçının aday kadrosuna Muğlaspor forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım dahil edildi.

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