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Formula 1'de heyecan, Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'siyle devam edecek

Formula 1'de sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'si, güvenlik gerekçesiyle Malezya'da düzenlenecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 11:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de heyecan, Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'siyle devam edecek
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarışı Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'siyle devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD/İsrail-İran savaşının bölge ülkelerini de etkilemesinin ardından oluşan güvenlik endişeleri nedeniyle Bahreyn'den Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si 5,5 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Sepang Pisti'nde 56 tur üzerinden düzenlenecek.

Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 11.00, yarış ise 4 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

Bu sezonki yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli sekiz, takım arkadaşı George Russell üç, McLaren pilotu Lando Norris iki, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 302

2. George Russell (Büyük Britanya): 236

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 199

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186

5. Charles Leclerc (Monako): 179

- Takımlar

1. Mercedes: 538

2. Ferrari: 378

3. McLaren: 306

4. Red Bull: 263

5. Racing Bulls: 83

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