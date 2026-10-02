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Galatasaray'da Okan Buruk'tan mesaj: "Şans size verilecek"

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un Barcelona maçını düşünerek, Kasımpaşa karşısında bazı isimleri kulübeye çekeceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Kemerburgaz'da çalışan futbolculara ise 'Şans size verilecek' mesajını verdiği bildirildi.

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calendar 02 Ekim 2026 07:56 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 08:07
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Okan Buruk'tan mesaj: 'Şans size verilecek'
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Galatasaray için milli ara dönüşü hiç kolay olmayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 14 oyuncusunu milli takımlara gönderen, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Roland Sallai gibi kilit isimleri de sakatlıkları nedeniyle tedavi sürecinde bulunan sarı-kırmızılılar, 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek.

Milli maç yoğunluğunun yanı sıra Torreira ve Sanchez gibi kritik oyuncuların uzun seyahatleri de teknik heyeti düşündürüyor. Bu isimlerin Kasımpaşa karşılaşmasına tam anlamıyla hazır çıkmalarının zor olacağı ifade edildi.

'ŞANS SİZE VERİLECEK'

13 Ekim'de Barcelona ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu mücadele nedeniyle Kasımpaşa maçını cuma günü oynamak zorunda kalacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki kritik sınavını düşünerek lig karşılaşmasında oyuncu tercihi konusunda temkinli davranacak.

Teknik Direktör Okan Buruk'un milli takımlarında görev yapan bazı oyuncuları Kasımpaşa karşısında dinlendirmeyi planladığı belirtildi. Kemerburgaz'da çalışmalarını sürdüren futbolculara ise Buruk'un 'Şans size verilecek' mesajını verdiği öğrenildi.

Milli takımlara giden oyuncuların Kasımpaşa maçına takımla birlikte yalnızca bir antrenman yaparak çıkabilecek olması da ayrı handikap oluşturuyor. Bu durumun farkında olan sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun, milli ara boyunca takımla çalışan isimlere Kasımpaşa karşılaşmasında daha fazla süre vererek bu soruna çözüm üretmeye çalışacağı belirtildi.  

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