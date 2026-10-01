Galler, Norveç'i sahasında yıktı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Galler ile Norveç karşı karşıya geldi.
Galler, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak grupta ikinci galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GOLLER İLK YARIDA GELDİ
Norveç, 11. dakikada Oscar Bobb'un attığı golle 1-0 öne geçti. Galler, 38. dakikada Daniel James'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
NORVEÇ'İ HEGGEM YAKTI
Norveç'te Torbjorn Heggem, 46. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Galler, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Neco Williams'ın golüyle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Galler sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galler puanını 6'ya yükseltirken, Norveç 3 puanda kaldı. Grupta Portekiz 9 puanla lider durumda bulunuyor. Danimarka ise 3 puanda.
Galler, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak grupta ikinci galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GOLLER İLK YARIDA GELDİ
Norveç, 11. dakikada Oscar Bobb'un attığı golle 1-0 öne geçti. Galler, 38. dakikada Daniel James'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
NORVEÇ'İ HEGGEM YAKTI
Norveç'te Torbjorn Heggem, 46. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Galler, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Neco Williams'ın golüyle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Galler sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galler puanını 6'ya yükseltirken, Norveç 3 puanda kaldı. Grupta Portekiz 9 puanla lider durumda bulunuyor. Danimarka ise 3 puanda.