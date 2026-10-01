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Galler, Norveç'i sahasında yıktı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Galler, sahasında Norveç'i 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 23:40
Fotoğraf: Imago
Galler, Norveç'i sahasında yıktı!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Galler ile Norveç karşı karşıya geldi.

Galler, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak grupta ikinci galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Norveç, 11. dakikada Oscar Bobb'un attığı golle 1-0 öne geçti. Galler, 38. dakikada Daniel James'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

NORVEÇ'İ HEGGEM YAKTI

Norveç'te Torbjorn Heggem, 46. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


Galler, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Neco Williams'ın golüyle 2-1 öne geçti.  Kalan bölümde başka gol olmayınca Galler sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galler puanını 6'ya yükseltirken, Norveç 3 puanda kaldı. Grupta Portekiz 9 puanla lider durumda bulunuyor. Danimarka ise 3 puanda.

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