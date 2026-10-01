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Manchester City'ye kötü haber: Nico O'Reilly

Manchester City'nin 21 yaşındaki savunma oyuncusu Nico O'Reilly, İngiltere Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından kulübüne döndü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 18:30 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026 18:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'ye kötü haber: Nico O'Reilly
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Manchester City'nin savunma oyuncusu Nico O'Reilly, İngiltere Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlığın ardından kulübüne geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 21 yaşındaki futbolcu, İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak.

DAHA DETAYLI KONTROLLER İÇİN DÖNÜYOR

İngiltere Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada, "Nico O'Reilly, daha detaylı değerlendirmeler için Manchester City'ye döndü" ifadeleri kullanıldı.

O'Reilly, İngiltere'nin Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada da forma giyememişti.

İSPANYA MAÇINDA ASİST YAPTI

Genç savunmacı, turnuvanın ilk turunda İspanya'ya karşı oynanan ve İngiltere'nin 3-2 kaybettiği maçta 90 dakika sahada kaldı. O'Reilly, karşılaşmada Harry Kane'in golünün asistini yaptı.

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü turunda cumartesi günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

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