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Towns'ın babası: "Jimmy'nin şampiyonluğu yok, Karl onu geçti"

Karl-Anthony Towns'ın babası Karl Towns, oğlunun Knicks ile kazandığı NBA şampiyonluğunun ardından Jimmy Butler'a gönderme yaparak, "Jimmy'nin şampiyonluğu yok. Karl onu geçti" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 14:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Towns'ın babası: 'Jimmy'nin şampiyonluğu yok, Karl onu geçti'
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New York Knicks yıldızı Karl-Anthony Towns'ın babası Karl Towns, oğlunun geçen sezon kazandığı NBA şampiyonluğuyla kendisini eleştirenlere yanıt verdiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'ten Jon Krawczynski'ye konuşan baba Towns, oğlunun eski takım arkadaşı Jimmy Butler'a da gönderme yaptı.

Karl Towns, şu ifadeleri kullandı:

"Bir baba olarak beni üzen tek şey, insanların onu aşağı çekmek için doğru olmayan, olumsuz şeyler söylemesiydi. Ama sonunda bütün emeklerinin karşılığını aldı. Jimmy'nin şampiyonluğu yok. Karl onu geçti."

Karl-Anthony Towns ile Butler, Minnesota Timberwolves'ta iki sezonun bir bölümünde birlikte forma giymişti.

Minnesota, Butler'ın takımdaki ilk sezonunda playoff'a yükselse de altı kez All-Star seçilen oyuncu, Towns ve Andrew Wiggins'in de yer aldığı genç çekirdekle sık sık anlaşmazlık yaşamıştı.

2018-19 sezonu öncesinde takas talebinde bulunan Butler, daha sonra Philadelphia 76ers'a gönderilmişti.

Ancak Butler ile Towns arasındaki gerilim, tecrübeli oyuncunun Minnesota'dan ayrılmasının ardından da devam etmişti.

Timberwolves ile Miami Heat arasında 2021'de oynanan bir karşılaşmada Butler, Towns'a "kaybeden" demiş ve son derece yumuşak olduğunu söyleyerek hakaret etmişti.

Geride bıraktığı süreci değerlendiren Towns ise hem kendisinin hem de Wiggins'in başarılarıyla eleştirilere yanıt verdiğine inanıyor.

Towns, şu ifadeleri kullandı:

"Minnesota'da üst üste Yılın Çaylağı seçilen iki oyuncunun, insanların bizden beklediği noktaya ulaşıp şampiyon olmasına seviniyorum. İkimiz de bunu kendi yolumuzdan giderek başarmanın bir yolunu bulduk."

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