Rapor parası ne zaman yatar? 2026 Rapor parası sorgulama

Rapor parası ne zaman yatar sorusunun yanıtı merak ediliyor. SGK 'a bağlı olarak çalışan kişinin uğradığı bir kaza veya iş hastalığı sonucu hekimden sağlık raporu alma hakları vardır. SGK tarafından yetkili hekime gidip gerekli evrakları tamamlamanız gerekiyor. Raporunuzu işverene hızlı bir şekilde teslim etmelisiniz veya tarafınıza hastaneden e-Rapor düzenlendiğini belirtmeniz gerekiyor. Aksi takdirde rapor 3 günü geçtiği zaman geçersiz kabul görülüyor. Rapor aldıktan sonra bağlı olduğunuz SGK 'ya veya Alo 170' e bildirimde bulunmanız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu raporunuzu inceledikten sonra onay verilir. Onaylanan rapordan sonra PTT şubelerine veya e-Devlet üzerinde tanımlı banka hesabınıza iş göremezlik ödemesi yapar. Rapor parası ne zaman alınır? Ve rapor parası ne zaman yatar? İşte tüm ayrıntılar...Geçici iş göremezlik ödemesi için sigortalının durumunu bildiren doktor raporuyla birlikte SGK'ya başvurması gerekir. Başvuru sonucu e-devlet üzerinden takip edilebilir. Gereken şartlar sağlanmışsa başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde geçici iş göremezlik ödemesi PTT üzerinden yapılır.Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.Rapor parası E-devlet üzerinden de kolayca sorgulanabiliyor. Bunun için; E-Devlet'e giriş yapıp, arama çubuğuna "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazılır. Ardından "4A/4B İş Göremezlik Ödemesi" seçeneğine tıklanır. Böylece iş göremezlik ödemesi ile ilgili merak edilen detaylara ulaşılabilir.İlk olarak çalışan raporu, işverene teslim etmelidir. İlgili kurum da raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer.Rapor SGK yetkilileri tarafından incelenir ve onay verilir. Onay alındıktan sonra ise ödeme talimatı gönderilir. Daha sonra para hesaba geçmeden önce çalışana gerekli bilgiler SMS olarak iletilir. Tüm bu aşamaların sonunda çalışan, PTT şubeleri veya e-Devlet üzerinden varsa tanımlı banka hesabının bulunduğu şube aracılığıyla rapor parasını alır.