Haber Tarihi: 21 Ocak 2026 13:06 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 13:06

Rapor parası ne zaman yatar? 2026 Rapor parası sorgulama

Rapor parası ne zaman yatar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hastalık, iş kazası, doğum gibi çeşitli nedenlerle sigortalı çalışanlara devlet tarafından ödenen rapor parası, çalışan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. SGK'lı çalışanlara ödenen rapor parası en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Peki, 2026 rapor parası ne zaman yatar?

Rapor parası ne zaman yatar? 2026 Rapor parası sorgulama
Abone Ol
Rapor parası ne zaman yatar sorusunun yanıtı merak ediliyor. SGK 'a bağlı olarak çalışan kişinin uğradığı bir kaza veya iş hastalığı sonucu hekimden sağlık raporu alma hakları vardır. SGK tarafından yetkili hekime gidip gerekli evrakları tamamlamanız gerekiyor. Raporunuzu işverene hızlı bir şekilde teslim etmelisiniz veya tarafınıza hastaneden e-Rapor düzenlendiğini belirtmeniz gerekiyor. Aksi takdirde rapor 3 günü geçtiği zaman geçersiz kabul görülüyor. Rapor aldıktan sonra bağlı olduğunuz SGK 'ya veya Alo 170' e bildirimde bulunmanız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu raporunuzu inceledikten sonra onay verilir. Onaylanan rapordan sonra PTT şubelerine veya e-Devlet üzerinde tanımlı banka hesabınıza iş göremezlik ödemesi yapar. Rapor parası ne zaman alınır? Ve rapor parası ne zaman yatar? İşte tüm ayrıntılar... 
RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?
Geçici iş göremezlik ödemesi için sigortalının durumunu bildiren doktor raporuyla birlikte SGK'ya başvurması gerekir. Başvuru sonucu e-devlet üzerinden takip edilebilir. Gereken şartlar sağlanmışsa başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde geçici iş göremezlik ödemesi PTT üzerinden yapılır.

Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.

Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

RAPOR PARASI SORGULAMA

Rapor parası E-devlet üzerinden de kolayca sorgulanabiliyor. Bunun için; E-Devlet'e giriş yapıp, arama çubuğuna "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazılır. Ardından "4A/4B İş Göremezlik Ödemesi" seçeneğine tıklanır. Böylece iş göremezlik ödemesi ile ilgili merak edilen detaylara ulaşılabilir.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

İlk olarak çalışan raporu, işverene teslim etmelidir. İlgili kurum da raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer.


Rapor SGK yetkilileri tarafından incelenir ve onay verilir. Onay alındıktan sonra ise ödeme talimatı gönderilir. Daha sonra para hesaba geçmeden önce çalışana gerekli bilgiler SMS olarak iletilir. Tüm bu aşamaların sonunda çalışan, PTT şubeleri veya e-Devlet üzerinden varsa tanımlı banka hesabının bulunduğu şube aracılığıyla rapor parasını alır.

  

 

Diğer Haberler

Sivasspor'dan transfer yasağı açıklaması Spor Toto 1. Lig Sivasspor'dan transfer yasağı açıklaması
Raphael Onyedika'dan dikkat çeken paylaşım! Galatasaray Raphael Onyedika'dan dikkat çeken paylaşım!
Almada için Galatasaray açıklaması! Galatasaray Almada için Galatasaray açıklaması!
Ajax, Edson Alvarez için İstanbul'a geldi! Fenerbahçe Ajax, Edson Alvarez için İstanbul'a geldi!
Okan Buruk: 'Liverpool maçında yapmıştık' Şampiyonlar Ligi Okan Buruk: "Liverpool maçında yapmıştık"
Aston Villa'dan En-Nesyri için teklif Fenerbahçe Aston Villa'dan En-Nesyri için teklif
Beşiktaş, ayrılığı KAP'a bildirdi: Demir Ege Beşiktaş Beşiktaş, ayrılığı KAP'a bildirdi: Demir Ege
Manchester City futbolcularından taraftara anlamlı jest Manchester City Manchester City futbolcularından taraftara anlamlı jest
Emery açıkladı: 'Fenerbahçe maçında yoklar!' Fenerbahçe Emery açıkladı: "Fenerbahçe maçında yoklar!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Atletico Madrid: 11'ler
2
Fenerbahçe, Juventus ile anlaştı!
3
Rafa Silva defteri kapandı; İstanbul'dan ayrıldı
4
N'Golo Kante için Fenerbahçe'den istenen bonservis
5
Noa Lang'in durumu belli oldu!
6
Fenerbahçe'den yaz hamlesi: Maestro & Ümit Akdağ
7
Galatasaray'dan kontenjan hamlesi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.