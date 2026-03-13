Rosenior'dan 5-2 sonrası tur mesajı

Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, ligde cumartesi günü Newcastle United ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Chelsea, Newcastle United maçından önce hafta içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain'e deplasmanda 5-2 kaybetmişti.



Rosenior, Devler Ligi'ndeki 5-2'lik mağlubiyetle birlikte artık lige öncelik verip vermeyeceklerine yönelik sorunun ardından, "Ben hiçbir turnuvaya öncelik vermiyorum. Biz sadece sonraki maçı kazanmak istiyoruz."



Liam Rosenior, ayrıca, PSG karşısında ilk maçtaki 5-2'lik mağlubiyeti rağmen rövanşta ilk yarıda gol bulmaları durumunda çeyrek final şanslarının olduğunu dile getirdi.



41 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde birçok kez takımların 3 gol geriden gelip maçı çevirdiğini gördüm. Bulduğumuz fırsatların sayısına bakılırsa, ilk yarıda ilk golü atma şansımız hala çok yüksek." diye konuştu.



Chelsea, ligdeki Newcastle United maçının ardından salı günü Paris Saint-Germain'i rövanş maçında konuk edecek.



