13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Rosenior'dan 5-2 sonrası tur mesajı

Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain ile oynayacakları maç ve tur şansları için konuştu.

calendar 13 Mart 2026 18:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, ligde cumartesi günü Newcastle United ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Chelsea, Newcastle United maçından önce hafta içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain'e deplasmanda 5-2 kaybetmişti.

Rosenior, Devler Ligi'ndeki 5-2'lik mağlubiyetle birlikte artık lige öncelik verip vermeyeceklerine yönelik sorunun ardından, "Ben hiçbir turnuvaya öncelik vermiyorum. Biz sadece sonraki maçı kazanmak istiyoruz."

Liam Rosenior, ayrıca, PSG karşısında ilk maçtaki 5-2'lik mağlubiyeti rağmen rövanşta ilk yarıda gol bulmaları durumunda çeyrek final şanslarının olduğunu dile getirdi.

41 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde birçok kez takımların 3 gol geriden gelip maçı çevirdiğini gördüm. Bulduğumuz fırsatların sayısına bakılırsa, ilk yarıda ilk golü atma şansımız hala çok yüksek." diye konuştu.

Chelsea, ligdeki Newcastle United maçının ardından salı günü Paris Saint-Germain'i rövanş maçında konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
