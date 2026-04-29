Beşiktaş'ta transfer gelişmesi: Xhaka - Florentino

Beşiktaş, Sunderland forması giyen 33 yaşındaki orta saha Granit Xhaka ile görüştü. Sergen Yalçın, yaşından dolayı şu anda Xhaka transferine sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ta bonservisi Benfica'da bulunan Florentino da transfer listesinde yer alıyor.

calendar 29 Nisan 2026 16:50 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 17:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Sunderland forması giyen Granit Xhaka ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR AMA...

Beşiktaş, 33 yaşındaki futbolcu ile görüşmelerde bulundu. Xhaka, siyah-beyazlılara gelmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise yaşından dolayı Granit Xhaka transferine şu anda sıcak bakmıyor. Siyah-beyazlılarda Granit Xhaka ile ilgili son karar henüz verilmedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Sunderland forması altında bu sezon 32 maçta süre bulan Granit Xhaka, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

FLORENTINO DA LİSTEDE

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi gerçekleştirmek istiyor. Siyah-beyazlılarda Granit Xhaka'nın ardından listedeki bir diğer aday daha ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE

Bonservisi Benfica'da bulunan ve bu sezon Burnley'e kiralanan 26 yaşındaki Florentino da Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Florentino ve Orkun Kökçü'nün orta sahada iyi bir ikili olacaklarını düşünüyor.

Beşiktaş, menajerler tarafından önerilen ve listesinde yer alan 26 yaşındaki Florentino Luis için henüz resmi bir hamlede bulunmadı.

İNGİLTERE PERFORMANSI

Burnley'de bu sezon 29 maçta süre bulan Florentino, 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
