Beşiktaş'ta transfer gelişmesi: Xhaka - Florentino

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Sunderland forması giyen Granit Xhaka ile ilgileniyor.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR AMA...
Beşiktaş, 33 yaşındaki futbolcu ile görüşmelerde bulundu. Xhaka, siyah-beyazlılara gelmeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise yaşından dolayı Granit Xhaka transferine şu anda sıcak bakmıyor. Siyah-beyazlılarda Granit Xhaka ile ilgili son karar henüz verilmedi.
BU SEZON PERFORMANSI
Sunderland forması altında bu sezon 32 maçta süre bulan Granit Xhaka, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
FLORENTINO DA LİSTEDE
Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi gerçekleştirmek istiyor. Siyah-beyazlılarda Granit Xhaka'nın ardından listedeki bir diğer aday daha ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE
Bonservisi Benfica'da bulunan ve bu sezon Burnley'e kiralanan 26 yaşındaki Florentino da Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Florentino ve Orkun Kökçü'nün orta sahada iyi bir ikili olacaklarını düşünüyor.
Beşiktaş, menajerler tarafından önerilen ve listesinde yer alan 26 yaşındaki Florentino Luis için henüz resmi bir hamlede bulunmadı.
İNGİLTERE PERFORMANSI
Burnley'de bu sezon 29 maçta süre bulan Florentino, 2 asist yaptı.
