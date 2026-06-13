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FIBA'dan Çin kararı: Kıtalararası Kupa 2028'e kadar Pekin'de

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kıtalararası Kupa organizasyonunun 2026 yılından 2028 yılına kadar üç yıl boyunca Çin'in başkenti Pekin'de düzenleneceğini açıkladı. Dev turnuvanın Çin'deki ilk versiyonu bu yılın eylül ayı sonunda gerçekleştirilecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 17:53
Haber: AA
FIBA'dan Çin kararı: Kıtalararası Kupa 2028'e kadar Pekin'de
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan FIBA Kıtalararası Kupa'nın geleceğine dair önemli bir karara imza attı. Federasyondan yapılan resmi açıklamaya göre, organizasyonun üç yıllık yeni ev sahibi Çin oldu.

ÜÇ YILLIK DEV ANLAŞMA

Yapılan planlama doğrultusunda FIBA Kıtalararası Kupa; 2026, 2027 ve 2028 yıllarında Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek. Turnuvanın bu yeni dönemdeki ilk organizasyonunun, bu yılın eylül ayı sonunda Pekin'de sporseverlerle buluşacağı aktarıldı.

KATIACAK TAKIMLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI

Dünyanın farklı kıtalarından şampiyon kulüpleri karşı karşıya getirecek olan turnuvanın katılımcı listesi de şekilleniyor. Yapılan açıklamada, Avrupa 2026 Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Rytas Vilnius'un yanı sıra Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika şampiyonu ve Basketbol Afrika Ligi şampiyonunun turnuvada yer almasının kesinleştiği bildirildi.

DİĞER KATILIMCILAR SONRA DUYURULACAK

Turnuvada boy gösterecek olan bu üç kıta temsilcisinin dışındaki diğer katılımcı takımların kimler olacağı ise basketbol kamuoyuna daha sonra ilan edilecek. FIBA, Pekin'deki dev organizasyonun diğer detaylarını önümüzdeki süreçte netleştirecek.

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