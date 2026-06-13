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Galatasaray'ın forvet listesindeki yıldıza Beşiktaş kancası

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da uzun süredir gündeminde yer alan Başakşehirli Bertuğ Yıldırım için devreye girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 11:42 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 12:12
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın forvet listesindeki yıldıza Beşiktaş kancası
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Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı.

UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarına güçlü bir kadroyla çıkmayı hedefleyen siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbol direktörü Önder Özen'in koordinasyonunda birçok bölge için temaslarını sürdürüyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ BERTUĞ İÇİN DEVREDE

Beşiktaş'ın transfer operasyonundaki dikkat çeken hamlelerden biri ise forvet hattında geldi.

Yerli bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Başakşehirli Bertuğ Yıldırım için girişimlere başladı.

15 MİLYON EURO BEKLENTİ

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Bertuğ Yıldırım için Başakşehir'in yaklaşık 15 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öne sürülüyor.

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç golcü için Beşiktaş'ın attığı adım, ezeli rakiplerin transferde bir kez daha aynı isim üzerinde karşı karşıya gelmesine neden oldu.

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