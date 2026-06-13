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Beşiktaş'ta iki isim için ayrılık sinyali!

Beşiktaş'ta geleceği tartışılan oyunculardan Vaclav Cerny Ada'ya, Wilfred Ndidi ise Körfez'e rotayı kırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 10:50
Haber: Türkiye, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta iki isim için ayrılık sinyali!
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Beşiktaş yönetimi bir taraftan takviyeler için çalışırken, diğer taraftan da takımda kalması istenmeyenleri en iyi fiyata elinden çıkarmak için uğraşıyor.

Siyah beyazlılar'da geleceği tartışılan isimlerden biri olan Vaclav Cerny, Sergen Yalçın döneminde yedek kulübesine çekilmiş bu yüzden de ayrılığı kafasına koymuştu.

Çekyalı oyuncunun Beşiktaş öncesinde kiralık olarak forma giydiği Glasgow Rangers'a gidebileceği belirtildi. İskoç ekibi de eski oyuncusunu istiyor.

Beşiktaş ile 2028'e kadar sözleşmesi olan Cerny, siyah beyazlı formayla geçen sezon 2.008 dakika sahada kalırken 5 gol attı, 8 asist yaptı. Oyuncunun Rangers'a kiralık olarak gönderilebileceği belirtildi.

NDİDİ 10 MİLYON AVRO

Büyük umutlarla alınan ancak hayal kırıklığından öteye geçemeyen isimlerden birisi olan Wilfred Ndidi'ye ise Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu öğrenildi. 8 milyon avroya Leicester'dan alınan Ndidi için yönetim 10 milyon avroluk bonservis bedeli belirledi.

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