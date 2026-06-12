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Golbol Millilerinden çifte çeyrek final başarısı!

2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esti. Erkek Milli Takımı, Ukrayna'yı 6-3 mağlup ederek grubunu namağlup tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Kadın Milli Takımı da grup aşamasını ikinci sırada bitirerek son 8 biletini aldı. Ay-yıldızlı ekipler, çeyrek finalde erkeklerde Çin, kadınlarda Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 16:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Golbol Millilerinden çifte çeyrek final başarısı!
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Türkiye, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda grup aşaması sona erdi.

X Grubu'nda yer alan Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, son maçında Ukrayna'yı 6-3 yenerek namağlup son 8'e kaldı.

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı ise Çin ile oynadığı karşılaşmayı 7-4 kaybetti ve C Grubu'nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

Çeyrek finallerde Türkiye, erkeklerde Çin, kadınlarda da Brezilya ile karşılaşacak.

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