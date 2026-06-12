12 Haziran
Kanada-Bosna Hersek
22:00
13 Haziran
ABD-Paraguay
04:00
12 Haziran
Waterford FC-Sligo Rovers
21:45
12 Haziran
St Patricks-Drogheda Utd
21:45
12 Haziran
Galway United FC-Dundalk
21:45
12 Haziran
Derry City-Bohemian FC
21:45
12 Haziran
Shelbourne-Shamrock
22:00

Nico Schlotterbeck'ten Real Madrid yanıtı

Borussia Dortmund'un Alman savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck, hakkındaki Real Madrid haberlerini okuduğunu ancak şu anda odağının Dünya Kupası olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 15:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nico Schlotterbeck'ten Real Madrid yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Borussia Dortmund forması giyen savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck, Real Madrid haberleriyle ilgili konuştu.

Alman savunma oyuncusunun adı, geçtiğimiz aylarda Real Madrid ile anılmış ancak Schlotterbeck, Borussia Dortmund ile sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmıştı.

Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun geçmesiyle birlikte yeniden adı İspanyol deviyle anılan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, odağının Dünya Kupası olduğunu söyledi.

Hakkındaki Real Madrid haberlerine cevap veren Nico Schlotterbeck, "Elbette bu tür haberleri okuyorsunuz ama daha önce de söylediğim gibi, şu anda Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım." sözlerini sarf etti.

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Schlotterbeck, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.