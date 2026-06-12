Juventus'ta Damien Comolli'ye veda

Juventus'ta beklenen yönetim kurulu değişikliği gerçekleşti.
İtalyan ekibi, yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Damien Comolli ile yollarını ayırdı. Juventus, Comolli'nin ayrılığını resmi olarak duyurdu.
Juventus'ta Damien Comolli ile yolların ayrılmasının ardından Giovanni Carnevali, genel müdür olarak göreve atandı.
İtalyan ekibi, yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Damien Comolli ile yollarını ayırdı. Juventus, Comolli'nin ayrılığını resmi olarak duyurdu.
Juventus'ta Damien Comolli ile yolların ayrılmasının ardından Giovanni Carnevali, genel müdür olarak göreve atandı.