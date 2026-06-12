12 Haziran
Kanada-Bosna Hersek
22:00
13 Haziran
ABD-Paraguay
04:00
12 Haziran
Waterford FC-Sligo Rovers
21:45
12 Haziran
St Patricks-Drogheda Utd
21:45
12 Haziran
Galway United FC-Dundalk
21:45
12 Haziran
Derry City-Bohemian FC
21:45
12 Haziran
Shelbourne-Shamrock
22:00

Juventus'ta Damien Comolli'ye veda

Juventus, kulüpte Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Damien Comolli ile yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 13:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'ta Damien Comolli'ye veda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Juventus'ta beklenen yönetim kurulu değişikliği gerçekleşti.

İtalyan ekibi, yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Damien Comolli ile yollarını ayırdı. Juventus, Comolli'nin ayrılığını resmi olarak duyurdu.

Juventus'ta Damien Comolli ile yolların ayrılmasının ardından Giovanni Carnevali, genel müdür olarak göreve atandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.