Hyeon-gyu Oh: "Kelimelerle tarif edemem"
2026 Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye Çekya karşısında galibiyeti getiren golü atan Hyeon-gyu Oh, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Güney Kore'ye galibiyeti getiren golü sonradan oyuna dahil olan Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh kaydetti.
Oh, maçın ardından, "Öncelikle kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. Aslında bugün maçtan önce kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ateşim 38 dereceye kadar çıktı ve Acaba 'Maça çıkabilecek miyim?' diye çok düşündüm. Ancak buradaki tüm personelimiz benimle çok yakından ilgilendiler. Onların sayesinde bugün sahaya çıkabildim ve gol atabildim." dedi.
Güney Kore Teknik Direktörü Myung-bo Hong ise "Hyeon-gyu Oh da hazırladığımız hamlelerden biriydi ama başlangıçtan itibaren tam olarak yüzde yüz kondisyonda değildi. Durumunu hızla toparlamak için büyük bir çaba gösterdi ve bugün çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'ye Çekya karşısında 2-1'lik galibiyeti getirdi. pic.twitter.com/CeWEVnBYud
— Sporx (@sporx) June 12, 2026
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