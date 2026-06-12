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Galatasaray'da Arda Ünyay'a yoğun ilgi!

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. La Liga, Serie A ve Bundesliga'dan talipleri olan genç oyuncu için sarı-kırmızılı yönetim, ancak sonraki satıştan pay ve yüksek bir bedel teklif edilmesi halinde ayrılığa onay verecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 11:48
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'da Arda Ünyay'a yoğun ilgi!
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Galatasaray, gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarına ve mevcut kadro planlamasına başladı. Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğunu elde etmek ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ile ötesine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu koruma ve güçlendirme hedefiyle hareket ediyor.



AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR

Takımdaki mevcut oyuncuların durumu değerlendirilirken, 19 yaşındaki stoper Arda Ünyay gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. La Liga, Serie A ve Bundesliga ekiplerinin yakından takip ettiği genç oyuncu için menajerler aracılığıyla kulübe çeşitli teklifler ulaştığı bildirildi.



YÖNETİMİN TRANSFER ŞARTI

Gelen tekliflere rağmen Galatasaray yönetimi, mevcut şartlarda oyuncunun satışına sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılı idarecilerin, genç savunmacının transferine ancak sonraki satıştan pay maddesi içeren ve yüksek bedelli bir teklif gelmesi halinde değerlendirme aşamasına geçeceği öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1 milyon avro olarak gösterilen Arda Ünyay'ın, Galatasaray ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. 19 yaşındaki savunma oyuncusu, geride kalan sezonda sarı-kırmızılı formayla toplam 11 resmi karşılaşmada görev aldı.

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