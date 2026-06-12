Allan Saint-Maximin'den sürpriz transfer; ABD!

Son olarak Fransa Ligi takımlarından Lens forması giyen Allan Saint-Maximin'in yeni takımı büyük oranda netleşti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre MLS takımlarından Charlotte FC, Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.



2024/2025 sezonunda Al Ahli'den kiralık gelerek bir sene Fenerbahçe'de forma giyen Fransız oyuncu, daha sonra Meksika takımı Club America'ya transfer oldu. Ancak burada da istediğini bulamayan Allan Saint-Maximin, 2025-2026 sezonunda ülkesine dönerek Fransa'nın Lens takımına imza attı.



"ALLAN SAINT-MAXIMIN'İN BU SEZON PERFORMANSI"



Fransız hücum oyuncusu bu sezon Lens formasıyla 4 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 13 maçta forma giydi.



Maximin, forma giydiği maçlarda takımına toplam 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.



