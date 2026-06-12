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Allan Saint-Maximin'den sürpriz transfer; ABD!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Allan Saint-Maximin, ABD yolcusu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 13:50 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 13:57
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Allan Saint-Maximin'den sürpriz transfer; ABD!
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Son olarak Fransa Ligi takımlarından Lens forması giyen Allan Saint-Maximin'in yeni takımı büyük oranda netleşti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre MLS takımlarından Charlotte FC, Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.

2024/2025 sezonunda Al Ahli'den kiralık gelerek bir sene Fenerbahçe'de forma giyen Fransız oyuncu, daha sonra Meksika takımı Club America'ya transfer oldu. Ancak burada da istediğini bulamayan Allan Saint-Maximin, 2025-2026 sezonunda ülkesine dönerek Fransa'nın Lens takımına imza attı.

"ALLAN SAINT-MAXIMIN'İN BU SEZON PERFORMANSI"

Fransız hücum oyuncusu bu sezon Lens formasıyla 4 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 13 maçta forma giydi.

Maximin, forma giydiği maçlarda takımına toplam 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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