Galatasaray'dan dünya yıldızlarına çifte kanca!

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha bölgesine yapılacak takviyeler için stratejisini belirledi. Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni dönem öncesinde teknik heyetin raporu doğrultusunda biri merkez orta saha, diğeri ise 10 numara pozisyonu olmak üzere en az iki kesin takviye yapmayı planladığı öğrenildi.
LİSTENİN ZİRVESİNDE FRANSIZ YILDIZLAR VAR
Merkez orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer listesinin ilk iki sırasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Khephren Thuram ve Real Madrid'de görev yapan Eduardo Camavinga'yı radarına aldı. Yönetimin, bu iki oyuncudan en az birini kadroya dahil etmek amacıyla girişimlerini eş zamanlı olarak sürdürdüğü ifade edildi.
BONSERVİS BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU
Oluşturulan ciddi transfer bütçesi doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetiminin karşısına çıkan mali tablo da netleşti. İtalyan ekibi Juventus'un Khephren Thuram için 40 milyon avroluk bir bonservis beklentisi bulunuyor. İspanyol devi Real Madrid ise Eduardo Camavinga için kapıyı 50 milyon avrodan açıyor. Kulübün, bu bölgeye yapılacak takviye için bütçe kısıtlamasına gitmeyeceği belirtildi.
YABANCI KONTENJANI PLANLAMASI
Transfer çalışmalarının önündeki en önemli etkenlerden biri ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulanan 10+4 yabancı kontenjanı kuralı olarak öne çıkıyor. Kadrosundaki bazı yabancı isimleri elden çıkarması gereken sarı-kırmızılı kulübün, federasyonun bu kuralı esnetebileceğine dair iddialara rağmen tüm planlamalarını mevcut 10+4 kuralına göre şekillendirdiği bildirildi.
LİSTENİN ZİRVESİNDE FRANSIZ YILDIZLAR VAR
Merkez orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer listesinin ilk iki sırasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Khephren Thuram ve Real Madrid'de görev yapan Eduardo Camavinga'yı radarına aldı. Yönetimin, bu iki oyuncudan en az birini kadroya dahil etmek amacıyla girişimlerini eş zamanlı olarak sürdürdüğü ifade edildi.
BONSERVİS BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU
Oluşturulan ciddi transfer bütçesi doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetiminin karşısına çıkan mali tablo da netleşti. İtalyan ekibi Juventus'un Khephren Thuram için 40 milyon avroluk bir bonservis beklentisi bulunuyor. İspanyol devi Real Madrid ise Eduardo Camavinga için kapıyı 50 milyon avrodan açıyor. Kulübün, bu bölgeye yapılacak takviye için bütçe kısıtlamasına gitmeyeceği belirtildi.
YABANCI KONTENJANI PLANLAMASI
Transfer çalışmalarının önündeki en önemli etkenlerden biri ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulanan 10+4 yabancı kontenjanı kuralı olarak öne çıkıyor. Kadrosundaki bazı yabancı isimleri elden çıkarması gereken sarı-kırmızılı kulübün, federasyonun bu kuralı esnetebileceğine dair iddialara rağmen tüm planlamalarını mevcut 10+4 kuralına göre şekillendirdiği bildirildi.