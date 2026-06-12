12 Haziran
Kanada-Bosna Hersek
22:00
13 Haziran
ABD-Paraguay
04:00

Fenerbahçe, Salah için harekete geçti

Fenerbahçe, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 10:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Salah için harekete geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Fenerbahçe'de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım, camianın uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

Bu anlamda Aziz Yıldırım, dünya yıldızı futbolcularla kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Sarı-lacivertlilerde son olarak gündeme gelen isimlerden birisi de Muhammed Salah oldu.

Fenerbahçe'de yönetim, Mısırlı yıldız için transferde harekete geçti.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Bonservisi elinde olan ünlü yıldızın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Dünya Kupası bitene kadar geleceğinin netleşmesini istediği aktarıldı.

Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 33 yaşındaki Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.