Fenerbahçe, Salah için harekete geçti

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım, camianın uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.
Bu anlamda Aziz Yıldırım, dünya yıldızı futbolcularla kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ
Sarı-lacivertlilerde son olarak gündeme gelen isimlerden birisi de Muhammed Salah oldu.
Fenerbahçe'de yönetim, Mısırlı yıldız için transferde harekete geçti.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Bonservisi elinde olan ünlü yıldızın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Dünya Kupası bitene kadar geleceğinin netleşmesini istediği aktarıldı.
Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 33 yaşındaki Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.
Bu anlamda Aziz Yıldırım, dünya yıldızı futbolcularla kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ
Sarı-lacivertlilerde son olarak gündeme gelen isimlerden birisi de Muhammed Salah oldu.
Fenerbahçe'de yönetim, Mısırlı yıldız için transferde harekete geçti.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Bonservisi elinde olan ünlü yıldızın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Dünya Kupası bitene kadar geleceğinin netleşmesini istediği aktarıldı.
Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 33 yaşındaki Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.