Beşiktaş Hentbol takımı ayrılığı açıkladı

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, orta oyun kurucu Halil İbrahim Öztürk ile yollarını ayırdı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilerek, şu ifadeler kullanıldı:



"Beşiktaş Hentbol Takımı'mızda 2025-2026 sezonu başından itibaren formamızı terleten Halil İbrahim Öztürk ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Halil İbrahim Öztürk'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."







