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Beşiktaş Hentbol takımı ayrılığı açıkladı

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, orta oyun kurucu Halil İbrahim Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 13:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Hentbol takımı ayrılığı açıkladı
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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, orta oyun kurucu Halil İbrahim Öztürk ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Hentbol Takımı'mızda 2025-2026 sezonu başından itibaren formamızı terleten Halil İbrahim Öztürk ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Halil İbrahim Öztürk'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

 

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