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Beşiktaş'tan Fatawu için 15 milyon euro

Beşiktaş, Abdul Fatawu için yaptığı opsiyonlu kiralık teklifinin kabul edilmemesi halinde 22 yaşındakifutbolcu için Leicester City'ye 15 milyon euro önerecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 09:21
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'tan Fatawu için 15 milyon euro
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Beşiktaş, İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Abdul Fatawu'yu gözüne kestirdi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun her iki kanada takviye istemesi üzerine kolları sıvayan siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki Ganalı oyuncuyu kadroya dahil etmeye çalıştığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI TEKLİF

Beşiktaş'ın 2004 doğumlu olan ve 10+4 yabancı kuralına uyan Fatawu için Leicester City'ye ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı aktarıldı. Teklifi değerlendiren İngiliz kulübünün henüz yanıt vermediği öğrenildi.

15 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar, Leicester City'nin kiralama teklifini kabul etmemesi halinde Fatawu'yu bonservisiyle almak için harekete geçecek. Güncel değeri 20 milyon euro olan yetenekli futbolcu için 15 milyon euro düzeyinde bir teklif yapılması planlanıyor.

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