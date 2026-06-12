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Beşiktaş'tan 3 yerli hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Türk oyuncu rotasyonunu mutlaka güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip, 3 milli oyuncu için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 08:23
Haber: Milliyet
Beşiktaş'tan 3 yerli hamlesi!
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Beşiktaş yönetimi, bir yandan teknik direktör Vincenzo Italiano ve taraftarların beklentisini karşılayacak yabancı yıldızların peşinden koşarken diğer taraftan yerli rotasyonunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.

3 YERLİ HEDEFİ

Siyah-beyazlılar, üç milli oyuncu Salih Özcan, Aral Şimşir ve Altay Bayındır'ı kadroya dahil etmenin planlarını yapıyor.

DÜNYA KUPASI'NDALAR

Borussia Dortmund'la sözleşmesi biten Salih Özcan ve Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Altay Bayındır, A Milli Takım'la birlikte Dünya Kupası'nda bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, deneyimli orta saha Salih'i, kiralık sözleşmesi biten Kristjan Asllani'nin yerine düşünüyor. Sol kanatta görev yapan Aral'ın, El Bilal Toure'nin boşluğunu doldurması planlanıyor. Takımdan ayrılacağı düşünülen kaleci Ersin Destanoğlu'nun yerini ise Altay'ın alması hesaplanıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Salih, Aral ve Altay'la menajerleri üzerinden görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Salih'in maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş'a gelmeye hazır olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Midtjylland'la 2029'a kadar sözleşmesi olan Aral, Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Ancak Danimarka kulübünün 10 milyon euro bonservis istediği ve kulüpler arasındaki pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Manchester United'da yedek beklemek istemeyen kaleci Altay, Türkiye'ye dönüş için gün sayıyor. İngiliz kulübünün makul bir bonservisle milli kaleciyi elden çıkaracağı aktarıldı. Beşiktaş'ın Altay için çok istekli olduğu vurgulandı.

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