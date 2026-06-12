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İşte Jadon Sancho'nun Beşiktaş'tan talebi

Beşiktaş'ın gündemine gelen Jadon Sancho, yıllık 10 milyon euro talep ediyor. İşte Sancho için son durum...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 09:30
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
İşte Jadon Sancho'nun Beşiktaş'tan talebi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, daha önce çok istediği bir isim için harekete geçti.

SERBEST DURUMDA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın formasını giyen ve geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Jadon Sancho'nun kontratı sona erdi.

İngiliz kanat oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar ile de sözleşme uzatmama kararı aldı. Yıldız futbolcu da bu gelişmelerin ardından serbest oyuncu statüsüne geçti.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPACAK

26 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlılar tarafından önümüzdeki günlerde teklif yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Devre arasında da listeye giren Sancho'nun önceliğinin Premier Lig olduğu bildirildi.

İNGİLTERE'Yİ BEKLEYECEK

Deneyimli futbolcu, ilk etapta kendisi için Ada'dan gelen teklifleri dinleyecek. Beşiktaş'ın ise tetikte beklediği ve olası bir fırsatın oluşması halinde şartların zorlanacağı öğrenildi.

YILLIK TALEBİ

Yıllık 10.4 milyon Euro kazanan Sancho'nun, yine benzer bir ücret talep ettiği de gelen haberler arasında yer aldı. Beşiktaş Yönetimi ise Jadon Sancho'nun, takıma gelme ihtimalinin oluşması halinde bonuslarla birlikte bu rakamı karşılamayı hedefliyor.

SEZON PERFORMANSI

Sancho ile önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. Sancho, bu sezon 39 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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