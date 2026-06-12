Beşiktaş'a Doekhi için dev rakip

Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta savunma bölgesi için çalışmalar hız kazandı.
Siyah-beyazlı yönetimin, stoper transferi konusunda Almanya Bundesliga'da forma giyen Danilho Doekhi'yi yakın takibe aldığı belirtildi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda savunmaya liderlik edebilecek bir isim arayan Beşiktaş'ın, Union Berlin forması giyen Hollandalı futbolcuyu transfer listesine eklediği öne sürüldü.
Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, hem tecrübesi hem de maliyet avantajı nedeniyle 27 yaşındaki savunmacıyı önemli adaylar arasında değerlendiriyor. Union Berlin'in, sözleşmesi sona erecek olan Doekhi ile yola devam etmeme kararı aldığı belirtildi. Deneyimli oyuncunun bonservis bedeli ödemeden kadroya katılabilecek olması, oyuncuyu Avrupa'nın birçok kulübü için cazip hale getirmiş durumda.
DORTMUN DA İSTİYOR
Beşiktaş'ın yanı sıra Borussia Dortmund'un da Hollandalı stoperle ilgilendiği ifade ediliyor. Alman ekibinin, savunma rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Doekhi'yi alternatifler arasında değerlendirdiği ve Bundesliga tecrübesine sahip oyuncuyu uygun şartlarda kadrosuna katmayı planladığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı yönetimin ise önümüzdeki günlerde transfer konusunda somut girişimlerde bulunabileceği konuşulurken, Doekhi için bir yarış yaşanması bekleniyor.
Siyah-beyazlı yönetimin, stoper transferi konusunda Almanya Bundesliga'da forma giyen Danilho Doekhi'yi yakın takibe aldığı belirtildi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda savunmaya liderlik edebilecek bir isim arayan Beşiktaş'ın, Union Berlin forması giyen Hollandalı futbolcuyu transfer listesine eklediği öne sürüldü.
Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, hem tecrübesi hem de maliyet avantajı nedeniyle 27 yaşındaki savunmacıyı önemli adaylar arasında değerlendiriyor. Union Berlin'in, sözleşmesi sona erecek olan Doekhi ile yola devam etmeme kararı aldığı belirtildi. Deneyimli oyuncunun bonservis bedeli ödemeden kadroya katılabilecek olması, oyuncuyu Avrupa'nın birçok kulübü için cazip hale getirmiş durumda.
DORTMUN DA İSTİYOR
Beşiktaş'ın yanı sıra Borussia Dortmund'un da Hollandalı stoperle ilgilendiği ifade ediliyor. Alman ekibinin, savunma rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Doekhi'yi alternatifler arasında değerlendirdiği ve Bundesliga tecrübesine sahip oyuncuyu uygun şartlarda kadrosuna katmayı planladığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı yönetimin ise önümüzdeki günlerde transfer konusunda somut girişimlerde bulunabileceği konuşulurken, Doekhi için bir yarış yaşanması bekleniyor.