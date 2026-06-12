12 Haziran
Kanada-Bosna Hersek
22:00
13 Haziran
ABD-Paraguay
04:00
12 Haziran
Waterford FC-Sligo Rovers
21:45
12 Haziran
St Patricks-Drogheda Utd
21:45
12 Haziran
Galway United FC-Dundalk
21:45
12 Haziran
Derry City-Bohemian FC
21:45
12 Haziran
Shelbourne-Shamrock
22:00

Beşiktaş'a Doekhi için dev rakip

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Union Berlin ile yollarını ayırmaya hazırlanan Danilho Doekhi'yi gündemine aldı. Siyah Beyazlılar, Hollandalı stoper için Borussia Dortmund başta olmak üzere Avrupa kulüpleriyle rekabet etmeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 11:39
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'a Doekhi için dev rakip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta savunma bölgesi için çalışmalar hız kazandı.

Siyah-beyazlı yönetimin, stoper transferi konusunda Almanya Bundesliga'da forma giyen Danilho Doekhi'yi yakın takibe aldığı belirtildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda savunmaya liderlik edebilecek bir isim arayan Beşiktaş'ın, Union Berlin forması giyen Hollandalı futbolcuyu transfer listesine eklediği öne sürüldü.

Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, hem tecrübesi hem de maliyet avantajı nedeniyle 27 yaşındaki savunmacıyı önemli adaylar arasında değerlendiriyor. Union Berlin'in, sözleşmesi sona erecek olan Doekhi ile yola devam etmeme kararı aldığı belirtildi. Deneyimli oyuncunun bonservis bedeli ödemeden kadroya katılabilecek olması, oyuncuyu Avrupa'nın birçok kulübü için cazip hale getirmiş durumda.

DORTMUN DA İSTİYOR

Beşiktaş'ın yanı sıra Borussia Dortmund'un da Hollandalı stoperle ilgilendiği ifade ediliyor. Alman ekibinin, savunma rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Doekhi'yi alternatifler arasında değerlendirdiği ve Bundesliga tecrübesine sahip oyuncuyu uygun şartlarda kadrosuna katmayı planladığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı yönetimin ise önümüzdeki günlerde transfer konusunda somut girişimlerde bulunabileceği konuşulurken, Doekhi için bir yarış yaşanması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.