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Formula 1'de sıradaki durak İspanya

Formula 1'de sezonun yedinci etabı İspanya GP'de devam edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 12:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de sıradaki durak İspanya
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun yedinci etabı İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

Barselona kentindeki 4,65 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde yapılacak yarış, 66 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları cumartesi TSİ 17.00, yarış ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonun açılış mücadelesi olan Avustralya Grand Prix'sinde Mercedes pilotlarından George Russell ilk sırada yer alırken, sonraki beş yarışı ise Kimi Antonelli kazandı.

İspanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Kimi Antonelli (İtalya): 156

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 90

3. George Russell (Büyük Britanya): 88

4. Charles Leclerc (Monako): 75

5. Oscar Piastri (Avustralya): 60

Takımlar

1. Mercedes: 244

2. Ferrari: 165

3. McLaren: 118

4. Red Bull: 72

5. Alpine: 41

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