Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu planı

Fenerbahçe'de orta saha transferinde flaş bir planlama dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, 10+4'lük yabancı kontenjanını göz önünde bulundurarak kadrosunda yapılanmaya gitmek istiyor. Atletico Mineiro'nun Fred'i istemesi ve resmi temaslar kurmasından sonra orta sahada Hakan Çalhanoğlu'nun ismi öne çıktı.
Brezilyalı futbolcunun ayrılması halinde orta sahada 6 ve 8 numarada oynayabilen Hakan Çalhanoğlu'nun getirilmesi hedefleniyor.
Inter'le sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek milli futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
HEM 6 HEM 8 NUMARA
Hakan Çalhanoğlu orta sahada 6 ve 8 numarada oynayabiliyor. Çift yönlü oynayabilen tecrübeli futbolcu, hem hücumda hem de savunmada etkili olabiliyor. Duran toplarda da son derece etkili olan milli yıldız, frikikten attığı şık gollerle beğeni topluyor.
YERLİ AVANTAJI SAĞLAYACAK
Gçen sezon yaz transfer döneminde ve sarı-lacivertli kulübün başkanlık seçimi sürecinde de adı sıkça Fenerbahçe ile geçen 32 yaşındaki orta saha için girişimlerin başlayabileceği kaydedildi.
Orta saha için belirlenen transfer listesinde milli futbolcunun yer aldığı belirtildi. Hakan'ın hem yerli olması hem de milli takım kaptanı olması nedeniyle kadroya güç katabileceği vurgulandı.
Birçok Fenerbahçeli yıldızla milli takımda oynayan Çalhanoğlu'nun uyum sorunu yaşamaması da bekleniyor. Fred'in geleceğine göre transfer çalışmalarında adımlar atılacak.
Brezilyalı futbolcunun ayrılması halinde orta sahada 6 ve 8 numarada oynayabilen Hakan Çalhanoğlu'nun getirilmesi hedefleniyor.
Inter'le sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek milli futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
HEM 6 HEM 8 NUMARA
Hakan Çalhanoğlu orta sahada 6 ve 8 numarada oynayabiliyor. Çift yönlü oynayabilen tecrübeli futbolcu, hem hücumda hem de savunmada etkili olabiliyor. Duran toplarda da son derece etkili olan milli yıldız, frikikten attığı şık gollerle beğeni topluyor.
YERLİ AVANTAJI SAĞLAYACAK
Gçen sezon yaz transfer döneminde ve sarı-lacivertli kulübün başkanlık seçimi sürecinde de adı sıkça Fenerbahçe ile geçen 32 yaşındaki orta saha için girişimlerin başlayabileceği kaydedildi.
Orta saha için belirlenen transfer listesinde milli futbolcunun yer aldığı belirtildi. Hakan'ın hem yerli olması hem de milli takım kaptanı olması nedeniyle kadroya güç katabileceği vurgulandı.
Birçok Fenerbahçeli yıldızla milli takımda oynayan Çalhanoğlu'nun uyum sorunu yaşamaması da bekleniyor. Fred'in geleceğine göre transfer çalışmalarında adımlar atılacak.