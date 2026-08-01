Galatasaray'da gündem Lautaro Rivero

Transfer döneminin durgun kalan takımı Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Lautaro Rivero'yu gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFERDE İTALYAN RAKİP
River Plate forması giyen 22 yaşındaki Tangocu için ilk adımın atıldığı öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için İtalya ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
10 MİLYON EURO
River Plate, başarılı oyuncusu için 10 milyon euro bonservis istiyor. Galatasaray, 23 yaş altı yabancı oyuncular için geçerli olan +4 kontenjanına uyan isimlerden biri olan Rivero için bu rakamı ödemeye hazır.
Rivero'nun River Plate ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ederken, Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerini hızlandırması bekleniyor.
ATLETICO VE SOCIEDAD İLE ADI GEÇTİ
Arjantin Milli Takımı'nda bir kez forma giyen genç stoper, Ocak 2024'te River Plate'e katıldı. 2025/26 Torneo Apertura'da 14 maça çıkan Rivero, 1 gol kaydetti. Öte yandan genç oyuncunun adı daha önce İspanyol ekipleri Atletico Madrid ve Real Sociedad ile de anılmıştı.
Transfermarkt verilerine göre ise Rivero'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro civarında gösteriliyor.
River Plate forması giyen 22 yaşındaki Tangocu için ilk adımın atıldığı öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için İtalya ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
10 MİLYON EURO
River Plate, başarılı oyuncusu için 10 milyon euro bonservis istiyor. Galatasaray, 23 yaş altı yabancı oyuncular için geçerli olan +4 kontenjanına uyan isimlerden biri olan Rivero için bu rakamı ödemeye hazır.
Rivero'nun River Plate ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ederken, Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerini hızlandırması bekleniyor.
ATLETICO VE SOCIEDAD İLE ADI GEÇTİ
Arjantin Milli Takımı'nda bir kez forma giyen genç stoper, Ocak 2024'te River Plate'e katıldı. 2025/26 Torneo Apertura'da 14 maça çıkan Rivero, 1 gol kaydetti. Öte yandan genç oyuncunun adı daha önce İspanyol ekipleri Atletico Madrid ve Real Sociedad ile de anılmıştı.
Transfermarkt verilerine göre ise Rivero'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro civarında gösteriliyor.