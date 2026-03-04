Borsa Neden Düştü, Düşüyor?

BIST 100 endeksi, güne yatay bir başlangıç yapsa da ilerleyen saatlerde gelen satışlarla kritik destek seviyelerinin altına sarktı. Analistler, bu düşüşün arkasında tek bir nedenden ziyade, birbirini tetikleyen bir dizi faktörün olduğunu belirtiyor.

Piyasalarda moralleri bozan ve satışları hızlandıran gelişmeler şunlardır:

Hafta Sonu Riski ve Kâr Satışları: Ocak ayının son işlem gününde yatırımcılar, hafta sonu yaşanabilecek olası jeopolitik gelişmelere karşı nakde geçmeyi tercih etti. Ay başından bu yana yükselen hisselerde gelen kâr realizasyonu düşüşü hızlandırdı.

Yüksek Mevduat Faizlerinin Cazibesi: Merkez Bankası'nın sıkı para politikası sürerken, bankaların mevduat faizlerini %55-60 bandında tutması, risksiz getiri arayan yatırımcıların borsadan çıkarak nakit parayı mevduata yönlendirmesine neden oluyor.

Bilanço Dönemi Beklentileri: 2025 yılı son çeyrek bilançolarının gelmeye başladığı bu dönemde, özellikle sanayi ve perakende sektöründeki bazı dev şirketlerin beklentilerin altında kalan finansal sonuçları veya zayıf 2026 öngörüleri piyasada satış baskısı yarattı.

Yabancı Yatırımcı Hareketleri: Küresel piyasalarda dolar endeksinin toparlanması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş, gelişmekte olan piyasalardan fon çıkışını tetikledi. Borsa İstanbul'da da yabancı payındaki azalma endeksi aşağı yönlü baskıladı.

Gümüş ve Emtia Piyasasındaki Çalkantı: Bugün gümüş fiyatlarında yaşanan %10'un üzerindeki sert düşüş, genel yatırımcı psikolojisini olumsuz etkileyerek riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdı.

Ekonomistlere göre, BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.000 puan seviyeleri çok kritik destek noktalarıdır. Bu seviyelerin üzerinde kalınamaması durumunda satışların derinleşebileceği uyarısı yapılıyor. Ancak, uzun vadeli yatırımcılar için bu geri çekilmelerin, temel verileri güçlü şirketlerde "toplama fırsatı" olabileceği de ifade ediliyor.