Aleksandar Pavlovic: 'Ömür boyu Bayern'de oynamak isterim'

Bayern Münih'in 21 yaşındaki genç futbolcusu Aleksandar Pavlovic, kariyer planlamasına dair açıklamalarda bulundu.



Genç orta saha oyuncusu, "En iyisi, taraftarlarla, takımla birlikte ömür boyu Bayern Münih'te oynamak olurdu. Ama tabii ki hayatta ne olacağını asla bilemezsiniz, bu yüzden bu şimdilik bir hayal. Her şey hayal ettiğim gibi giderse, harika olur." dedi.



Pavlovic, rol modelinin ise Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi. Alman futbolcu, "En sevdiğim oyuncu ve idolüm her zaman Cristiano Ronaldo olmuştur. Şimdi yaşlanmış olmasına rağmen hala öyle. Herkes, onun yaşına rağmen ne kadar formda olduğunu, her maçtan ve her antrenmandan önce nasıl hazırlandığını görüyor. Bu, futbou izleyen her genç oyuncuyu, her çocuğu şekillendirir. Beni de şekillendirdi. Bu yüzden onun futbolunu izleyebildiğim için minnettarım." diye konuştu.



Bayern Münih forması altında bu sezon 32 maçta süre bulan Pavlovic, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.



