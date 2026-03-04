04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Aleksandar Pavlovic: "Ömür boyu Bayern'de oynamak isterim"

Bayern Münih'in 21 yaşındaki genç futbolcusu Aleksandar Pavlovic, kariyer planlamasına dair konuştu. Genç futbolcu, kariyeri boyunca Bayern Münih'de kalmayı düşündüğünü söyledi.

calendar 04 Mart 2026 17:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aleksandar Pavlovic: 'Ömür boyu Bayern'de oynamak isterim'
Bayern Münih'in 21 yaşındaki genç futbolcusu Aleksandar Pavlovic, kariyer planlamasına dair açıklamalarda bulundu.

Genç orta saha oyuncusu, "En iyisi, taraftarlarla, takımla birlikte ömür boyu Bayern Münih'te oynamak olurdu. Ama tabii ki hayatta ne olacağını asla bilemezsiniz, bu yüzden bu şimdilik bir hayal. Her şey hayal ettiğim gibi giderse, harika olur." dedi.

Pavlovic, rol modelinin ise Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi. Alman futbolcu, "En sevdiğim oyuncu ve idolüm her zaman Cristiano Ronaldo olmuştur. Şimdi yaşlanmış olmasına rağmen hala öyle. Herkes, onun yaşına rağmen ne kadar formda olduğunu, her maçtan ve her antrenmandan önce nasıl hazırlandığını görüyor. Bu, futbou izleyen her genç oyuncuyu, her çocuğu şekillendirir. Beni de şekillendirdi. Bu yüzden onun futbolunu izleyebildiğim için minnettarım." diye konuştu.

Bayern Münih forması altında bu sezon 32 maçta süre bulan Pavlovic, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
